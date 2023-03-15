Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан иноагентом в РФ), которого задержали за экстремистский пост в соцсети, впервые после задержания смог рассказать корреспонденту URA.RU суть происходящего. По словам Ройзмана, он никогда не пользовался соцсетью «ВКонтакте».
«Абсолютно несуществующая ситуация. Чей-то репост „ВКонтакте“. Я за всю свою жизнь ни разу в „ВКонтакт“ не заходил», — сказал Ройзман, отвечая на вопрос журналиста URA.RU
Ранее URA.RU писало, что экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* задержала полиция. Суд над ним пройдет в Ленинском суде города.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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