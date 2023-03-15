15 марта 2023

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* дал первый комментарий после задержания силовиками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Евгения Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман* отрицает факт репоста экстремистского сообщения в соцсети Фото:

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан иноагентом в РФ), которого задержали за экстремистский пост в соцсети, впервые после задержания смог рассказать корреспонденту URA.RU суть происходящего. По словам Ройзмана, он никогда не пользовался соцсетью «ВКонтакте».

«Абсолютно несуществующая ситуация. Чей-то репост „ВКонтакте“. Я за всю свою жизнь ни разу в „ВКонтакт“ не заходил», — сказал Ройзман, отвечая на вопрос журналиста URA.RU

Ранее URA.RU писало, что экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* задержала полиция. Суд над ним пройдет в Ленинском суде города.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан иноагентом в РФ), которого задержали за экстремистский пост в соцсети, впервые после задержания смог рассказать корреспонденту URA.RU суть происходящего. По словам Ройзмана, он никогда не пользовался соцсетью «ВКонтакте». «Абсолютно несуществующая ситуация. Чей-то репост „ВКонтакте“. Я за всю свою жизнь ни разу в „ВКонтакт“ не заходил», — сказал Ройзман, отвечая на вопрос журналиста URA.RU Ранее URA.RU писало, что экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* задержала полиция. Суд над ним пройдет в Ленинском суде города. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...