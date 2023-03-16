Троллейбусы №12, №14 и №17 изменят маршрут из-за работ по улучшению контактной сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 18 по 20 марта троллейбусы №12, №14, №17 изменят свои маршруты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 18 марта до 5:00 20 марта из-за работ по модернизации контактной сети закрывается движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту. Маршрут изменится от улицы Молдавской до Свердловского проспекта», — уточнили URA.RU в пресс-службе.

Троллейбус №12 проследует с остановки Молдавская до Комсомольского проспекта, следом до Чичерина, Братьев Кашириных, Северо-Крымской, Труда и Свердловского проспекта. Обратно он пройдет через ДС Юность, Алое Поле и Энгельса.

Маршрут №14 задействует остановки ЧМК, Свердловского проспекта, Ленина и Парка Гагарина. Обратный путь будет через Сони Кривой и Свердловский проспект. Троллейбус №17 до Северо-Крымской проследует как и №12, затем проедет через Труда, Энгельса, проспект Ленина, Свободы и остановится на Центральном автовокзале.

Пассажиры могут воспользоваться автобусами №9, №18, №31, №51 и №71. Проехать можно также на трамваях №14, №15, №16 и №22.