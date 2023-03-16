Суд изменил приговор свердловскому силовику, укравшему золото с трупа

Укравший золото с трупа екатеринбургский полицейский Миронов приговорен к трем годам колонии

17 марта 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Полицейский украл цепочки, когда приехал на вызов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела полиции Екатеринбурга Николай Миронов, ранее получивший условное наказание за кражу цепочки с трупа, приговорен к трем годам колонии. Соответствующая информация содержится на сайте Свердловского областного суда. «Приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 31 октября 2022 года в отношении Миронова Николая Александровича изменить. Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в решении суда. В середине 2021 года Миронов, приехавший на вызов, снял с тела умершего мужчины две золотые цепочки и оставил их себе. Родственники обнаружили, что пропали драгоценности почти на 300 тысяч рублей. В суде он получил относительно мягкий приговор — три года условного лишения свободы, но прокуратура подала апелляцию на это решение. Как ранее сообщали в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области, Миронов не признавал вину. Однако при исследовании вопроса силовики использовали проверку на «детекторе лжи», сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Экс-начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела полиции Екатеринбурга Николай Миронов, ранее получивший условное наказание за кражу цепочки с трупа, приговорен к трем годам колонии. Соответствующая информация содержится на сайте Свердловского областного суда. «Приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 31 октября 2022 года в отношении Миронова Николая Александровича изменить. Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в решении суда. В середине 2021 года Миронов, приехавший на вызов, снял с тела умершего мужчины две золотые цепочки и оставил их себе. Родственники обнаружили, что пропали драгоценности почти на 300 тысяч рублей. В суде он получил относительно мягкий приговор — три года условного лишения свободы, но прокуратура подала апелляцию на это решение. Как ранее сообщали в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области, Миронов не признавал вину. Однако при исследовании вопроса силовики использовали проверку на «детекторе лжи», сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.