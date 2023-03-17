Травмированного на производстве пермяка обеспечат средством передвижения

Региональное отделение Пенсионного фонда РФ купит коляску для жителя Пермского края, получившего травму на производстве. Эта информация содержится в документах, опубликованных на портале ЕИС «Закупки».
«Поставка в 2023 году кресла-коляски активного типа для обеспечения им застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, проживающего на территории Пермского края. Начальная цена контракта: 378 300 рублей», — указано на сайте сервиса.
На сегодняшний день прием заявок завершен. Закупка переведена на этап «Работа комиссии». Средство передвижения должно быть предоставлено в течение 120 дней после подписания соглашения с поставщиком.
О том, что в Прикамье хотят купить автомобили для жителей, получивших серьезные травмы на работе, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что предполагаемые сроки поставки: март—апрель текущего года.
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