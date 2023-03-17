Травмированного на производстве пермяка обеспечат средством передвижения

ПФР купит коляску для работника после несчастного случая на производстве в Пермском крае

18 марта 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

ПФР потратится на приобретение коляски Фото: Илья Московец © URA.RU Региональное отделение Пенсионного фонда РФ купит коляску для жителя Пермского края, получившего травму на производстве. Эта информация содержится в документах, опубликованных на портале ЕИС «Закупки». «Поставка в 2023 году кресла-коляски активного типа для обеспечения им застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, проживающего на территории Пермского края. Начальная цена контракта: 378 300 рублей», — указано на сайте сервиса. На сегодняшний день прием заявок завершен. Закупка переведена на этап «Работа комиссии». Средство передвижения должно быть предоставлено в течение 120 дней после подписания соглашения с поставщиком. О том, что в Прикамье хотят купить автомобили для жителей, получивших серьезные травмы на работе, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что предполагаемые сроки поставки: март—апрель текущего года.

Региональное отделение Пенсионного фонда РФ купит коляску для жителя Пермского края, получившего травму на производстве. Эта информация содержится в документах, опубликованных на портале ЕИС «Закупки». «Поставка в 2023 году кресла-коляски активного типа для обеспечения им застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, проживающего на территории Пермского края. Начальная цена контракта: 378 300 рублей», — указано на сайте сервиса. На сегодняшний день прием заявок завершен. Закупка переведена на этап «Работа комиссии». Средство передвижения должно быть предоставлено в течение 120 дней после подписания соглашения с поставщиком. О том, что в Прикамье хотят купить автомобили для жителей, получивших серьезные травмы на работе, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что предполагаемые сроки поставки: март—апрель текущего года.