17 марта 2023
16 марта 2023

Травмированного на производстве пермяка обеспечат средством передвижения

ПФР купит коляску для работника после несчастного случая на производстве в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, инвалидная коляска
ПФР потратится на приобретение коляски Фото:

Региональное отделение Пенсионного фонда РФ купит коляску для жителя Пермского края, получившего травму на производстве. Эта информация содержится в документах, опубликованных на портале ЕИС «Закупки».

«Поставка в 2023 году кресла-коляски активного типа для обеспечения им застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, проживающего на территории Пермского края. Начальная цена контракта: 378 300 рублей», — указано на сайте сервиса.

На сегодняшний день прием заявок завершен. Закупка переведена на этап «Работа комиссии». Средство передвижения должно быть предоставлено в течение 120 дней после подписания соглашения с поставщиком.

О том, что в Прикамье хотят купить автомобили для жителей, получивших серьезные травмы на работе, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что предполагаемые сроки поставки: март—апрель текущего года.

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Региональное отделение Пенсионного фонда РФ купит коляску для жителя Пермского края, получившего травму на производстве. Эта информация содержится в документах, опубликованных на портале ЕИС «Закупки». «Поставка в 2023 году кресла-коляски активного типа для обеспечения им застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, проживающего на территории Пермского края. Начальная цена контракта: 378 300 рублей», — указано на сайте сервиса. На сегодняшний день прием заявок завершен. Закупка переведена на этап «Работа комиссии». Средство передвижения должно быть предоставлено в течение 120 дней после подписания соглашения с поставщиком. О том, что в Прикамье хотят купить автомобили для жителей, получивших серьезные травмы на работе, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что предполагаемые сроки поставки: март—апрель текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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