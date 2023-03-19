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Челябинцев ожидает теплая неделя

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода будет теплой и пасмурной Фото:

Погода в Челябинской области на следующей неделе будет теплой. О потеплении на Южном Урале сообщают синоптики.

«Начиная со вторника, 21 марта, температура воздуха на территории области резко пойдет вверх. До конца недели температура в дневные часы будет от +7 до +10 градусов, ночью от — 4 до +4. Будет пасмурно, но в большинстве районов области осадков не ожидается», — сообщает сайт «Гисметео».

В понедельник, 20 марта, погода еще будет холодной, типично мартовской: днем от 0 до -2 градусов, в ночь с понедельника на вторник до — 11. Периодически будет дуть умеренный ветер.

Ранее синоптики предупреждали челябинцев о неустойчивой мартовской погоде. На территории области ожидались температурные качели и сильный ветер, которые сейчас уже вряд ли вернутся.

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Погода в Челябинской области на следующей неделе будет теплой. О потеплении на Южном Урале сообщают синоптики. «Начиная со вторника, 21 марта, температура воздуха на территории области резко пойдет вверх. До конца недели температура в дневные часы будет от +7 до +10 градусов, ночью от — 4 до +4. Будет пасмурно, но в большинстве районов области осадков не ожидается», — сообщает сайт «Гисметео». В понедельник, 20 марта, погода еще будет холодной, типично мартовской: днем от 0 до -2 градусов, в ночь с понедельника на вторник до — 11. Периодически будет дуть умеренный ветер. Ранее синоптики предупреждали челябинцев о неустойчивой мартовской погоде. На территории области ожидались температурные качели и сильный ветер, которые сейчас уже вряд ли вернутся.
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