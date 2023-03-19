19 марта 2023
18 марта 2023

Свердловчанка засветилась в шоу на федеральном канале у Малахова. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанка выступила в шоу Малахова «Песни от всей души» Фото:

Жительница Березовского (Свердловская область) Мила Макроцкая выступила в шоу «Песни от всей души» телеведущего канала «Россия-1» Андрея Малахова. Об этом свердловчанка рассказала на своей странице в соцсети.

«Благодарю Андрея Малахова и всю команду за приглашение. Бесконечно признательна за прием и сопровождение от дома до студии и обратно», — написала Мила Макроцкая на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В шоу «Песни от всей души» Андрей Малахов собирает талантливых людей со всей страны. В рамках передачи герои рассказывают о своей жизни, а в перерыв исполняют свои песни в народном стиле.

Ранее URA.RU сообщало, что восьмилетний Тимофей Гринько из Екатеринбурга станцевал в шоу «Вундеркинды». В программе дети от трех до 16 лет должны удивить своими талантами приглашенных звездных гостей.

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Жительница Березовского (Свердловская область) Мила Макроцкая выступила в шоу «Песни от всей души» телеведущего канала «Россия-1» Андрея Малахова. Об этом свердловчанка рассказала на своей странице в соцсети. «Благодарю Андрея Малахова и всю команду за приглашение. Бесконечно признательна за прием и сопровождение от дома до студии и обратно», — написала Мила Макроцкая на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В шоу «Песни от всей души» Андрей Малахов собирает талантливых людей со всей страны. В рамках передачи герои рассказывают о своей жизни, а в перерыв исполняют свои песни в народном стиле. Ранее URA.RU сообщало, что восьмилетний Тимофей Гринько из Екатеринбурга станцевал в шоу «Вундеркинды». В программе дети от трех до 16 лет должны удивить своими талантами приглашенных звездных гостей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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