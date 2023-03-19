В Свердловской области начинается запись детей в первый класс

20 марта 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

За парты свердловских школ сядет порядка 55 тысяч первоклассников Фото: Размик Закарян © URA.RU Во всех школах Свердловской области 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. За парты сядет порядка 55 тысяч первоклассников. Об этом сообщила начальник отдела общего образования регионального министерства образования и молодежной политики Наталья Сокольская. «1 апреля начинается прием заявлений в первые классы. В этом году мы ждем ориентировочно 55-56 тысяч первоклассников в школы Свердловской области. Это дети в соответствии с законом от 6.5 до 8 лет. На сегодняшний день мы имеем 60 тысяч мест для того, чтобы удовлетворить потребности семей Свердловской области», — сказала Наталья Сокольская на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту приема заявок в первые классы в Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге за 1 апреля родители детей подали около 18 тысяч заявлений в первые классы. Только за первую минуту было отправлено около двух тысяч заявок.

Во всех школах Свердловской области 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. За парты сядет порядка 55 тысяч первоклассников. Об этом сообщила начальник отдела общего образования регионального министерства образования и молодежной политики Наталья Сокольская. «1 апреля начинается прием заявлений в первые классы. В этом году мы ждем ориентировочно 55-56 тысяч первоклассников в школы Свердловской области. Это дети в соответствии с законом от 6.5 до 8 лет. На сегодняшний день мы имеем 60 тысяч мест для того, чтобы удовлетворить потребности семей Свердловской области», — сказала Наталья Сокольская на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту приема заявок в первые классы в Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге за 1 апреля родители детей подали около 18 тысяч заявлений в первые классы. Только за первую минуту было отправлено около двух тысяч заявок.