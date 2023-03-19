Свердловские власти раскрыли, кто имеет приоритет при записи в первый класс

Льготы для зачисления в школу — это право первоочередного приема в образовательные учреждения. Такое право имеют дети военных, а также дети сотрудников полиции, ФСИН и ФССП. Об этом сообщила начальник отдела общего образования свердловского министерства образования и молодежной политики Наталья Сокольская.
«Преимущественное право зачисления имеют братья и сестры, которые уже учатся в выбранной школе, независимо от места жительства. Сюда же относятся усыновленные дети. Первоочередное право записи в первый класс также имеют дети военнослужащих, дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, дети сотрудников ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы», — отметила Наталья Сокольская на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту приема заявок в первые классы в Свердловской области.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начинается запись детей в первый класс. Официально запись стартует 1 апреля.
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