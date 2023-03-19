19 марта 2023

Свердловские власти раскрыли, кто имеет приоритет при записи в первый класс

Свердловские власти: первоочередное право записи в первый класс имеют дети военных
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, портфель, образование, первый класс, рюкзак, школа, образование
Первоочередное право записи в первый класс имеют дети военнослужащих по месту жительства их семей Фото:

Льготы для зачисления в школу — это право первоочередного приема в образовательные учреждения. Такое право имеют дети военных, а также дети сотрудников полиции, ФСИН и ФССП. Об этом сообщила начальник отдела общего образования свердловского министерства образования и молодежной политики Наталья Сокольская.

«Преимущественное право зачисления имеют братья и сестры, которые уже учатся в выбранной школе, независимо от места жительства. Сюда же относятся усыновленные дети. Первоочередное право записи в первый класс также имеют дети военнослужащих, дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, дети сотрудников ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы», — отметила Наталья Сокольская на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту приема заявок в первые классы в Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начинается запись детей в первый класс. Официально запись стартует 1 апреля.

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Льготы для зачисления в школу — это право первоочередного приема в образовательные учреждения. Такое право имеют дети военных, а также дети сотрудников полиции, ФСИН и ФССП. Об этом сообщила начальник отдела общего образования свердловского министерства образования и молодежной политики Наталья Сокольская. «Преимущественное право зачисления имеют братья и сестры, которые уже учатся в выбранной школе, независимо от места жительства. Сюда же относятся усыновленные дети. Первоочередное право записи в первый класс также имеют дети военнослужащих, дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, дети сотрудников ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы», — отметила Наталья Сокольская на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту приема заявок в первые классы в Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начинается запись детей в первый класс. Официально запись стартует 1 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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