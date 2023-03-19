В Екатеринбурге подорожали бани и сауны больше чем на 50%

20 марта 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Несмотря на рост стоимости квадратного метра бань и саун, спрос на их покупку увеличился Фото: Илья Московец © URA.RU В период с 2019 года по настоящее время цены на площадь бань и саун выросли на 51%, поднявшись до 35,5 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Цены за квадратный метр бань и саун к 2023 году в Свердловской области выросли до 35,5 тысячи рублей (+51%). Стоимость по всей стране показала рост до 52 тысяч рублей (+75%). Несмотря на это, общее повышение спроса на покупку бань и саун в России вырос на 10%, отдельно в Свердловской области на 57%», — сказано в сообщении. Также увеличилось и количество предложений о продаже общественных бань и саун в России на 14%. В свердловских городах этот показатель вырос на 46%. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стремительно растет цена на офисные, студийные и складские помещения небольшой площади. Общий рост стоимости такой недвижимости составил 14,4%.

В период с 2019 года по настоящее время цены на площадь бань и саун выросли на 51%, поднявшись до 35,5 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Цены за квадратный метр бань и саун к 2023 году в Свердловской области выросли до 35,5 тысячи рублей (+51%). Стоимость по всей стране показала рост до 52 тысяч рублей (+75%). Несмотря на это, общее повышение спроса на покупку бань и саун в России вырос на 10%, отдельно в Свердловской области на 57%», — сказано в сообщении. Также увеличилось и количество предложений о продаже общественных бань и саун в России на 14%. В свердловских городах этот показатель вырос на 46%. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стремительно растет цена на офисные, студийные и складские помещения небольшой площади. Общий рост стоимости такой недвижимости составил 14,4%.