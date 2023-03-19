В Академическом районе Екатеринбурга построят 4 километра новых дорог

20 марта 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

В Академическом построят новые улицы и продлят существующие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта кварталов №13 и №18 второй очереди Академического района. К 2028 году там появятся не только новые высотки, садики и школы, но и четыре километра новых дорог, следует из постановления на официальном городском портале. «Развитие территории планируется в одну очередь, включающую в себя: строительство многоквартирной жилой застройки (608,2 тысячи квадратных метров), строительство объектов социальной инфраструктуры, […] строительство объектов транспортной инфраструктуры: улиц Академика Вавилова протяженностью 1,4 км, Академика Парина протяженностью 0,8 км, Академика Ландау протяженностью 0,8 км, Профессора Матвеева протяженностью 1 км», — говорится в документе. Проект развития второй очереди Академического района подразумевает строительство 8,7 млн квадратных метров жилья, ранее рассказывал URA.RU застройщик «РСГ — Академическое». На этой площади могут разместиться 292 тысячи человек. Объем частных инвестиций составит больше 400 млрд рублей. Общий срок строительства второй очереди — 18 лет.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта кварталов №13 и №18 второй очереди Академического района. К 2028 году там появятся не только новые высотки, садики и школы, но и четыре километра новых дорог, следует из постановления на официальном городском портале. «Развитие территории планируется в одну очередь, включающую в себя: строительство многоквартирной жилой застройки (608,2 тысячи квадратных метров), строительство объектов социальной инфраструктуры, […] строительство объектов транспортной инфраструктуры: улиц Академика Вавилова протяженностью 1,4 км, Академика Парина протяженностью 0,8 км, Академика Ландау протяженностью 0,8 км, Профессора Матвеева протяженностью 1 км», — говорится в документе. Проект развития второй очереди Академического района подразумевает строительство 8,7 млн квадратных метров жилья, ранее рассказывал URA.RU застройщик «РСГ — Академическое». На этой площади могут разместиться 292 тысячи человек. Объем частных инвестиций составит больше 400 млрд рублей. Общий срок строительства второй очереди — 18 лет.