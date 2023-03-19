19 марта 2023

В Академическом районе Екатеринбурга построят 4 километра новых дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония закладки здания администрации Академического района. Екатеринбург , район академический, преображенский парк
В Академическом построят новые улицы и продлят существующие Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта кварталов №13 и №18 второй очереди Академического района. К 2028 году там появятся не только новые высотки, садики и школы, но и четыре километра новых дорог, следует из постановления на официальном городском портале.

«Развитие территории планируется в одну очередь, включающую в себя: строительство многоквартирной жилой застройки (608,2 тысячи квадратных метров), строительство объектов социальной инфраструктуры, […] строительство объектов транспортной инфраструктуры: улиц Академика Вавилова протяженностью 1,4 км, Академика Парина протяженностью 0,8 км, Академика Ландау протяженностью 0,8 км, Профессора Матвеева протяженностью 1 км», — говорится в документе.

Проект развития второй очереди Академического района подразумевает строительство 8,7 млн квадратных метров жилья, ранее рассказывал URA.RU застройщик «РСГ — Академическое». На этой площади могут разместиться 292 тысячи человек. Объем частных инвестиций составит больше 400 млрд рублей. Общий срок строительства второй очереди — 18 лет.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта кварталов №13 и №18 второй очереди Академического района. К 2028 году там появятся не только новые высотки, садики и школы, но и четыре километра новых дорог, следует из постановления на официальном городском портале. «Развитие территории планируется в одну очередь, включающую в себя: строительство многоквартирной жилой застройки (608,2 тысячи квадратных метров), строительство объектов социальной инфраструктуры, […] строительство объектов транспортной инфраструктуры: улиц Академика Вавилова протяженностью 1,4 км, Академика Парина протяженностью 0,8 км, Академика Ландау протяженностью 0,8 км, Профессора Матвеева протяженностью 1 км», — говорится в документе. Проект развития второй очереди Академического района подразумевает строительство 8,7 млн квадратных метров жилья, ранее рассказывал URA.RU застройщик «РСГ — Академическое». На этой площади могут разместиться 292 тысячи человек. Объем частных инвестиций составит больше 400 млрд рублей. Общий срок строительства второй очереди — 18 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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