19 марта 2023

Свердловский завод, попавший под санкции Зеленского, массово ищет сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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«Уральский завод специального арматуростроения». Челябинск, сварка, станок, сварщик, промышленность, завод, импортозамещение, предприятие, рабочий, производство, индустрия
На Верхнетуринский машиностроительный завод требуются сотрудники по разным специальностям Фото:

«Верхнетуринский машиностроительный завод» (входит в корпорацию «Ростех», Свердловская область), специализирующийся на производстве оружия, боеприпасов, электротехники и кабелей, ищет токарей-универсалов, транспортировщиков, маляров и других специалистов. Объявления опубликованы в официальной группе предприятия «ВКонтакте».

«На „Верхнетуринский машиностроительный завод“ (оборонное предприятие) срочно требуются оператор станков с ЧПУ, маляр, транспортировщик, подсобный рабочий, токарь, термист, инженер по охране окружающей среды», — говорится в объявлении. Всего в списке 23 специальности. Сотрудникам обещают «более чем достойную» зарплату два раза в месяц, частичную компенсацию по тратам на детский сад, компенсацию проезда и затрат на медосмотр при трудоустройстве.

«Верхнетуринский машиностроительный завод» был основа в 1737 году. Во время Великой Отечественной войны на заводе выпускали артиллерийские снаряды. Сейчас предприятие выпускает оружие, боеприпасы, электротехнику и кабели. Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел санкции в отношении завода.

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«Верхнетуринский машиностроительный завод» (входит в корпорацию «Ростех», Свердловская область), специализирующийся на производстве оружия, боеприпасов, электротехники и кабелей, ищет токарей-универсалов, транспортировщиков, маляров и других специалистов. Объявления опубликованы в официальной группе предприятия «ВКонтакте». «На „Верхнетуринский машиностроительный завод“ (оборонное предприятие) срочно требуются оператор станков с ЧПУ, маляр, транспортировщик, подсобный рабочий, токарь, термист, инженер по охране окружающей среды», — говорится в объявлении. Всего в списке 23 специальности. Сотрудникам обещают «более чем достойную» зарплату два раза в месяц, частичную компенсацию по тратам на детский сад, компенсацию проезда и затрат на медосмотр при трудоустройстве. «Верхнетуринский машиностроительный завод» был основа в 1737 году. Во время Великой Отечественной войны на заводе выпускали артиллерийские снаряды. Сейчас предприятие выпускает оружие, боеприпасы, электротехнику и кабели. Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел санкции в отношении завода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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