Свердловский завод, попавший под санкции Зеленского, массово ищет сотрудников

20 марта 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

На Верхнетуринский машиностроительный завод требуются сотрудники по разным специальностям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Верхнетуринский машиностроительный завод» (входит в корпорацию «Ростех», Свердловская область), специализирующийся на производстве оружия, боеприпасов, электротехники и кабелей, ищет токарей-универсалов, транспортировщиков, маляров и других специалистов. Объявления опубликованы в официальной группе предприятия «ВКонтакте». «На „Верхнетуринский машиностроительный завод“ (оборонное предприятие) срочно требуются оператор станков с ЧПУ, маляр, транспортировщик, подсобный рабочий, токарь, термист, инженер по охране окружающей среды», — говорится в объявлении. Всего в списке 23 специальности. Сотрудникам обещают «более чем достойную» зарплату два раза в месяц, частичную компенсацию по тратам на детский сад, компенсацию проезда и затрат на медосмотр при трудоустройстве. «Верхнетуринский машиностроительный завод» был основа в 1737 году. Во время Великой Отечественной войны на заводе выпускали артиллерийские снаряды. Сейчас предприятие выпускает оружие, боеприпасы, электротехнику и кабели. Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел санкции в отношении завода.

«Верхнетуринский машиностроительный завод» (входит в корпорацию «Ростех», Свердловская область), специализирующийся на производстве оружия, боеприпасов, электротехники и кабелей, ищет токарей-универсалов, транспортировщиков, маляров и других специалистов. Объявления опубликованы в официальной группе предприятия «ВКонтакте». «На „Верхнетуринский машиностроительный завод“ (оборонное предприятие) срочно требуются оператор станков с ЧПУ, маляр, транспортировщик, подсобный рабочий, токарь, термист, инженер по охране окружающей среды», — говорится в объявлении. Всего в списке 23 специальности. Сотрудникам обещают «более чем достойную» зарплату два раза в месяц, частичную компенсацию по тратам на детский сад, компенсацию проезда и затрат на медосмотр при трудоустройстве. «Верхнетуринский машиностроительный завод» был основа в 1737 году. Во время Великой Отечественной войны на заводе выпускали артиллерийские снаряды. Сейчас предприятие выпускает оружие, боеприпасы, электротехнику и кабели. Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел санкции в отношении завода.