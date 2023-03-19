19 марта 2023

Депутаты гордумы Екатеринбурга скроют от общественности сведения о доходах

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания в городской думе. Курган, чиновники, депутаты, руки
Свои доходы засекретят депутаты Екатеринбургской городской думы Фото:

Екатеринбургская городская дума рассмотрит постановление, которое освободит депутатов от публикации сведений о своих доходах. Соответствующий проект постановления внес председатель комиссии по безопасности Сергей Воронин.

Согласно документу, предлагается скрыть от общественности сведения о доходах. Например, не раскрывать сведения о доходах председателя, заместителя председателя и депутатов городской думы уральской столицы.

Ранее URA.RU писало, что в Государственная Дума России приняла закон, упрощающий порядок декларирования доходов депутатов и освобождающий их от обнародования конкретики о доходах в интернете. Закон был принят с целью защитить персональные данные депутатов. Закон вступил в силу 1 марта 2023 года.

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Екатеринбургская городская дума рассмотрит постановление, которое освободит депутатов от публикации сведений о своих доходах. Соответствующий проект постановления внес председатель комиссии по безопасности Сергей Воронин. Согласно документу, предлагается скрыть от общественности сведения о доходах. Например, не раскрывать сведения о доходах председателя, заместителя председателя и депутатов городской думы уральской столицы. Ранее URA.RU писало, что в Государственная Дума России приняла закон, упрощающий порядок декларирования доходов депутатов и освобождающий их от обнародования конкретики о доходах в интернете. Закон был принят с целью защитить персональные данные депутатов. Закон вступил в силу 1 марта 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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