Депутаты гордумы Екатеринбурга скроют от общественности сведения о доходах

Екатеринбургская городская дума рассмотрит постановление, которое освободит депутатов от публикации сведений о своих доходах. Соответствующий проект постановления внес председатель комиссии по безопасности Сергей Воронин.
Согласно документу, предлагается скрыть от общественности сведения о доходах. Например, не раскрывать сведения о доходах председателя, заместителя председателя и депутатов городской думы уральской столицы.
Ранее URA.RU писало, что в Государственная Дума России приняла закон, упрощающий порядок декларирования доходов депутатов и освобождающий их от обнародования конкретики о доходах в интернете. Закон был принят с целью защитить персональные данные депутатов. Закон вступил в силу 1 марта 2023 года.
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