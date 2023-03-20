В Екатеринбурге готовили к продаже десятки килограммов поддельного масла

Выявлен фальсификат сливочного масла, который изготовили в уральской столице Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Производственная компания из Екатеринбурга произвела 88 кг небезопасного и некачественного сливочного масла. Товар должен был поступить в медицинское учреждение Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

«В ФГИС „Сирано“ размещен отчет о несоответствии партии сливочного масла (88 кг) „Крестьянское“ 72,5% техническим регламентам. В рамках контроля качества пищевых продуктов в медицинском учреждении Курганской области были отобраны пробы сливочного масла ООО „Производственная компания ‚Чистые продукты‘“ из Екатеринбурга. Производителю молочной продукции выдано предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства РФ и направлено решение о прекращении действия декларации о соответствии», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге готовили к продаже 15 тонн поддельного масла. Надзорное ведомство готовит документы в ГУ МВД России по Свердловской области по факту введения в продажу фальсификата.