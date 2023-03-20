В тепловизорах нуждаются бойцы на передовой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Совместными усилиями жителей Прикамья за два дня удалось собрать необходимую сумму для покупки двух тепловизионных прицелов. Об этом рассказали в региональном волонтерском сообществе.

«Друзья! Два тепловизора, купленные на собранные в субботу и воскресенье средства, сегодня отправились в Пермь», — написано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

Запросы о прицелах от участников специальной военной операции (СВО) на Украине поступают регулярно. Средняя цена оборудования на маркетплейсах близка к 67 тысячам рублей. Посильную помощь и поддержку бойцам оказывают краевые власти, общественные и коммерческие организации региона, а также неравнодушные пермяки.

О начале СВО было объявлено 24 февраля прошлого года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — денацификация и демилитаризация Украины. Спецоперация направлена на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от многолетнего геноцида со стороны киевского режима.