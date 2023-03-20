20 марта 2023
19 марта 2023

Пермяки за два дня насобирали деньги на два тепловизора для СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, прицел ночного видения, батальон молот
В тепловизорах нуждаются бойцы на передовой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Совместными усилиями жителей Прикамья за два дня удалось собрать необходимую сумму для покупки двух тепловизионных прицелов. Об этом рассказали в региональном волонтерском сообществе.

«Друзья! Два тепловизора, купленные на собранные в субботу и воскресенье средства, сегодня отправились в Пермь», — написано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

Запросы о прицелах от участников специальной военной операции (СВО) на Украине поступают регулярно. Средняя цена оборудования на маркетплейсах близка к 67 тысячам рублей. Посильную помощь и поддержку бойцам оказывают краевые власти, общественные и коммерческие организации региона, а также неравнодушные пермяки.

О начале СВО было объявлено 24 февраля прошлого года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — денацификация и демилитаризация Украины. Спецоперация направлена на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от многолетнего геноцида со стороны киевского режима.

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Совместными усилиями жителей Прикамья за два дня удалось собрать необходимую сумму для покупки двух тепловизионных прицелов. Об этом рассказали в региональном волонтерском сообществе. «Друзья! Два тепловизора, купленные на собранные в субботу и воскресенье средства, сегодня отправились в Пермь», — написано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Запросы о прицелах от участников специальной военной операции (СВО) на Украине поступают регулярно. Средняя цена оборудования на маркетплейсах близка к 67 тысячам рублей. Посильную помощь и поддержку бойцам оказывают краевые власти, общественные и коммерческие организации региона, а также неравнодушные пермяки. О начале СВО было объявлено 24 февраля прошлого года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — денацификация и демилитаризация Украины. Спецоперация направлена на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от многолетнего геноцида со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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