Прокуратура выяснит причины обрушения моста в Екатеринбурге

21 марта 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования Фото: Софья Сандурская © URA.RU Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга начала проверку в связи с обрушением пешеходного моста на 40-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) грузовым автомобилем «Скания», водитель которого допустил непроизвольное поднятие кузова. Об этом URA.RU рассказали сотрудники ведомства. «В настоящее время движение в районе обрушения моста восстановлено. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет установлена причина обрушения моста, в том числе, по результатам технического обследования, а также когда проводились ремонт или обследование моста на предмет устойчивости его конструкции», — сказано в сообщении. Сотрудники ведомства запросят документы о техническом состоянии автомобиля «Скания», чтобы установить, проходил ли водитель техосмотр перед выездом. После проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 21 марта, на ЕКАД грузовой автомобиль обрушил пешеходный мост в районе развязки на Ганину яму. На момент столкновения мост был пуст. Водитель автомобиля доставлен в ГКБ № 23.

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга начала проверку в связи с обрушением пешеходного моста на 40-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) грузовым автомобилем «Скания», водитель которого допустил непроизвольное поднятие кузова. Об этом URA.RU рассказали сотрудники ведомства. «В настоящее время движение в районе обрушения моста восстановлено. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет установлена причина обрушения моста, в том числе, по результатам технического обследования, а также когда проводились ремонт или обследование моста на предмет устойчивости его конструкции», — сказано в сообщении. Сотрудники ведомства запросят документы о техническом состоянии автомобиля «Скания», чтобы установить, проходил ли водитель техосмотр перед выездом. После проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 21 марта, на ЕКАД грузовой автомобиль обрушил пешеходный мост в районе развязки на Ганину яму. На момент столкновения мост был пуст. Водитель автомобиля доставлен в ГКБ № 23.