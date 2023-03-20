20 марта 2023

Прокуратура выяснит причины обрушения моста в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования Фото:

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга начала проверку в связи с обрушением пешеходного моста на 40-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) грузовым автомобилем «Скания», водитель которого допустил непроизвольное поднятие кузова. Об этом URA.RU рассказали сотрудники ведомства.

«В настоящее время движение в районе обрушения моста восстановлено. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет установлена причина обрушения моста, в том числе, по результатам технического обследования, а также когда проводились ремонт или обследование моста на предмет устойчивости его конструкции», — сказано в сообщении.

Сотрудники ведомства запросят документы о техническом состоянии автомобиля «Скания», чтобы установить, проходил ли водитель техосмотр перед выездом. После проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU писало, что в ночь на 21 марта, на ЕКАД грузовой автомобиль обрушил пешеходный мост в районе развязки на Ганину яму. На момент столкновения мост был пуст. Водитель автомобиля доставлен в ГКБ № 23.

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Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга начала проверку в связи с обрушением пешеходного моста на 40-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) грузовым автомобилем «Скания», водитель которого допустил непроизвольное поднятие кузова. Об этом URA.RU рассказали сотрудники ведомства. «В настоящее время движение в районе обрушения моста восстановлено. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет установлена причина обрушения моста, в том числе, по результатам технического обследования, а также когда проводились ремонт или обследование моста на предмет устойчивости его конструкции», — сказано в сообщении. Сотрудники ведомства запросят документы о техническом состоянии автомобиля «Скания», чтобы установить, проходил ли водитель техосмотр перед выездом. После проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 21 марта, на ЕКАД грузовой автомобиль обрушил пешеходный мост в районе развязки на Ганину яму. На момент столкновения мост был пуст. Водитель автомобиля доставлен в ГКБ № 23.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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