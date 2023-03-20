Врач назвала, какие риски могут быть при беременности у свердловчанок

Свердловский врач: каждая женщина знает о риске рождения ребенка с хромосомной патологией

21 марта 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

На сегодняшний день медики выделяют 4 главных риска при беременности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Женщины, проживающие на территории Свердловской области, знают об опасностях беременности благодаря скринингу первого триместра. На сегодняшний день медики выделяют 4 главных риска для женщин, вынашивающих детей. Об этом рассказала главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева. «Сегодня в регионе сложилась система, которая позволяет любой беременной женщине, а у нас, к сожалению, их больше не становится, независимо от места проживания, пройти обследование. Оно называется скрининг первого триместра. Каждая беременная знает о рисках, а их четыре основных. Это риск рождения ребенка с хромосомной патологией, риск возникновения преждевременных родов, риск задержки роста плода и риск осложнения преэклампсией (это возникающее в период беременности заболевание, для которого характерно повышение кровяного давления и наличие белка в моче. Преэклампсия является одним из наиболее частых осложнений беременности — прим. URA.RU)», — отметила Елена Николаева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню людей с синдромом Дауна. Скрининг 1 триместра — комплекс исследований, который позволяет определить, как проходит беременность и развивается плод. В него входит УЗИ и биохимический анализ крови. Проводится на 11-14 неделе беременности. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области ежегодно рождаются около 30 детей с синдромом Дауна. В регионе на сегодняшний день проживает 759 детей с синдромом Дауна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Женщины, проживающие на территории Свердловской области, знают об опасностях беременности благодаря скринингу первого триместра. На сегодняшний день медики выделяют 4 главных риска для женщин, вынашивающих детей. Об этом рассказала главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева. «Сегодня в регионе сложилась система, которая позволяет любой беременной женщине, а у нас, к сожалению, их больше не становится, независимо от места проживания, пройти обследование. Оно называется скрининг первого триместра. Каждая беременная знает о рисках, а их четыре основных. Это риск рождения ребенка с хромосомной патологией, риск возникновения преждевременных родов, риск задержки роста плода и риск осложнения преэклампсией (это возникающее в период беременности заболевание, для которого характерно повышение кровяного давления и наличие белка в моче. Преэклампсия является одним из наиболее частых осложнений беременности — прим. URA.RU)», — отметила Елена Николаева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню людей с синдромом Дауна. Скрининг 1 триместра — комплекс исследований, который позволяет определить, как проходит беременность и развивается плод. В него входит УЗИ и биохимический анализ крови. Проводится на 11-14 неделе беременности. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области ежегодно рождаются около 30 детей с синдромом Дауна. В регионе на сегодняшний день проживает 759 детей с синдромом Дауна.