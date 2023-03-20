Охрана «Дворца водных видов спорта» в Екатеринбурге обойдется правительству в 23 млн рублей

21 марта 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

На объекте установлены обязательные требования к антитеррористической защищенности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На оказание услуг по охране «Дворца водных видов спорта», где будет проходит фестиваль студенческих игр, администрация Свердловской области потратит 23 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок». «Оказание услуг по охране объекта Заказчика „Дворца водных видов спорта“, прилегающей территории и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объекте, в отношении которого установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объекта», — сказано в сообщении. Начальная цена услуги — 23 млн рублей. Объявление появилось 20 марта 2023 года. Основным требованием заказчика является отсутствие участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков. В мэрии Екатеринбурга уже раскрывали, когда достроят объекты к фестивалю студенческих игр. Дворец водных видов спорта и Дворец игровых видов спорта сдадут в апреле 2023 года.

На оказание услуг по охране «Дворца водных видов спорта», где будет проходит фестиваль студенческих игр, администрация Свердловской области потратит 23 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок». «Оказание услуг по охране объекта Заказчика „Дворца водных видов спорта“, прилегающей территории и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объекте, в отношении которого установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объекта», — сказано в сообщении. Начальная цена услуги — 23 млн рублей. Объявление появилось 20 марта 2023 года. Основным требованием заказчика является отсутствие участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков. В мэрии Екатеринбурга уже раскрывали, когда достроят объекты к фестивалю студенческих игр. Дворец водных видов спорта и Дворец игровых видов спорта сдадут в апреле 2023 года.