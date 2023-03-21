В анонсе программы «Моя планета» создали графику с челябинским метеоритом Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Новый выпуск передачи от телеканала «Моя планета» будет посвящен Челябинску. В анонсе программы съемочная группа показала, как выглядело падение метеорита 15 февраля 2013 года.

«Антон Зайцев с коллегами снимали передачу в Челябинске и сделали забавную графику, посвященную метеориту. Зацените, как это могло выглядеть в реальности!», — гласит анонс в официальном паблике телеканала в соцсети «ВКонтакте».

Премьера выпуска состоится в апреле. Точную дату выхода «Моя планета» пока не оглашает.

Метеорит упал на Челябинскую область 15 февраля 2013 года. Самый большой осколок хранится в областном краеведческом музее региона. В память об этом событии выпущены сувениры, а метеорит получил имя «Челябинск».