Новый выпуск передачи от телеканала «Моя планета» будет посвящен Челябинску. В анонсе программы съемочная группа показала, как выглядело падение метеорита 15 февраля 2013 года.
«Антон Зайцев с коллегами снимали передачу в Челябинске и сделали забавную графику, посвященную метеориту. Зацените, как это могло выглядеть в реальности!», — гласит анонс в официальном паблике телеканала в соцсети «ВКонтакте».
Премьера выпуска состоится в апреле. Точную дату выхода «Моя планета» пока не оглашает.
Метеорит упал на Челябинскую область 15 февраля 2013 года. Самый большой осколок хранится в областном краеведческом музее региона. В память об этом событии выпущены сувениры, а метеорит получил имя «Челябинск».
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