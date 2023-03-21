Падение челябинского метеорита покажут на телеканале «Моя планета». Видео

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Пятилетие падения метеорита. Архивные фото. Челябинская область, след от метеорита
В анонсе программы «Моя планета» создали графику с челябинским метеоритом Фото:

Новый выпуск передачи от телеканала «Моя планета» будет посвящен Челябинску. В анонсе программы съемочная группа показала, как выглядело падение метеорита 15 февраля 2013 года.

«Антон Зайцев с коллегами снимали передачу в Челябинске и сделали забавную графику, посвященную метеориту. Зацените, как это могло выглядеть в реальности!», — гласит анонс в официальном паблике телеканала в соцсети «ВКонтакте».

Премьера выпуска состоится в апреле. Точную дату выхода «Моя планета» пока не оглашает.

Метеорит упал на Челябинскую область 15 февраля 2013 года. Самый большой осколок хранится в областном краеведческом музее региона. В память об этом событии выпущены сувениры, а метеорит получил имя «Челябинск».

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Новый выпуск передачи от телеканала «Моя планета» будет посвящен Челябинску. В анонсе программы съемочная группа показала, как выглядело падение метеорита 15 февраля 2013 года. «Антон Зайцев с коллегами снимали передачу в Челябинске и сделали забавную графику, посвященную метеориту. Зацените, как это могло выглядеть в реальности!», — гласит анонс в официальном паблике телеканала в соцсети «ВКонтакте». Премьера выпуска состоится в апреле. Точную дату выхода «Моя планета» пока не оглашает. Метеорит упал на Челябинскую область 15 февраля 2013 года. Самый большой осколок хранится в областном краеведческом музее региона. В память об этом событии выпущены сувениры, а метеорит получил имя «Челябинск».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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