21 марта 2023

Свердловчане пытались отправить в Кыргызстан древесину с опасными личинками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ. Гуманитарная помощь. Курган , лес, доски, пиломатериал, дерево
Древесину с личинками нашли в Тугулымском районе Фото:

Личинки вредителей леса 20 марта обнаружили сотрудники свердловского Россельхознадзора в хвойном пиломатериале в Тугулымском районе (Свердловская область). Опасную древесину собирались отправить в Кыргызстан, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля в хвойном обрезном пиломатериале в количестве 90 кубометров обнаружены личинки вредителей леса. Материал хотели отправить в Кыргызстан», — сказано в сообщении. Образцы пиломатериалов отправили на экспертизу в лабораторию ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге готовили к продаже десятки килограммов поддельного масла. Товар должен был поступить в медицинское учреждение Курганской области.

Вредителей леса обнаружили в 90 кубометрах древесины
Фото:

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Личинки вредителей леса 20 марта обнаружили сотрудники свердловского Россельхознадзора в хвойном пиломатериале в Тугулымском районе (Свердловская область). Опасную древесину собирались отправить в Кыргызстан, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «При проведении карантинного фитосанитарного контроля в хвойном обрезном пиломатериале в количестве 90 кубометров обнаружены личинки вредителей леса. Материал хотели отправить в Кыргызстан», — сказано в сообщении. Образцы пиломатериалов отправили на экспертизу в лабораторию ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге готовили к продаже десятки килограммов поддельного масла. Товар должен был поступить в медицинское учреждение Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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