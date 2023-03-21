Древесину с личинками нашли в Тугулымском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Личинки вредителей леса 20 марта обнаружили сотрудники свердловского Россельхознадзора в хвойном пиломатериале в Тугулымском районе (Свердловская область). Опасную древесину собирались отправить в Кыргызстан, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля в хвойном обрезном пиломатериале в количестве 90 кубометров обнаружены личинки вредителей леса. Материал хотели отправить в Кыргызстан», — сказано в сообщении. Образцы пиломатериалов отправили на экспертизу в лабораторию ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».

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