В Камышлове готовят новую отправку машин на фронт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Камышлова (Свердловская область) 21 марта отправили два вагона с гуманитарной помощью, а также 22 машины бойцам в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Камышловского городского округа Алексей Половников.

«Сегодня мы во второй раз отправили два вагона с именными посылками участникам СВО. Также отправили все необходимое для жизнеобеспечения бойцов и 22 единицы техники», — написал Половников в соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что в первый раз на фронт из Камышлова было отправлено десять машин, а в настоящее время к отправке готовят еще 16 автомобилей.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.

Фото: страница Алексея Половникова в соцсети «ВКонтакте»

Фото: страница Алексея Половникова в соцсети «ВКонтакте»