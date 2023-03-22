МИД РФ пригрозил США из-за полетов беспилотников в Черном море

Если США продолжат направлять свои беспилотники в воздушное пространство над Черным морем, то Россия будет вынуждена применить контрмеры. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Россия будет обеспечивать свою безопасность всеми доступными мерами.
«В любом случае, безопасность РФ будет обеспечена на 100% всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Никакие американские беспилотники — разведывательные, ударные, стратегические, какие угодно — эту нашу решимость не могут поколебать», — рассказал Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости. Он отметил, что США намеренно игнорируют особый режим, введенный над Черным морем в связи с проведением спецоперации.
Американский БПЛА MQ-9 был зафиксирован в воздушном пространстве над Черным морем утром 14 марта, передает телеканал 360. Он потерял управление в ходе маневра и упал в воду. Американская сторона отметила, что дрон выполнял разведывательные функции. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не собираются соблюдать введенные Россией ограничения, сообщает RT.
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