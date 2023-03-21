Mash назвал предполагаемую цель беспилотника, сбитого над Черным морем

Mash: беспилотник США мог вести подготовку к нападению на порт в Туапсе
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
Беспилотник США мог координировать работу ВСУ, сообщает Mash Фото:

Сбитый над Черным морем беспилотник США предположительно мог быть участником подготовки будущего нападения на порт Туапсе. Беспилотник MQ-9 Reaper мог производить разведку местности.

«Американский беспилотник предположительно участвовал в подготовке нападения на порт Туапсе», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что беспилотный летательный аппарат мог координировать вооруженные силы Украины по нанесению ударов по целям на море и в воздухе.

Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал над Черным морем. Власти США заявили, что летательный аппарат сбили ВС РФ. Однако в Минобороны РФ опровергли эту информацию, уточнив, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал самостоятельно.

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Сбитый над Черным морем беспилотник США предположительно мог быть участником подготовки будущего нападения на порт Туапсе. Беспилотник MQ-9 Reaper мог производить разведку местности. «Американский беспилотник предположительно участвовал в подготовке нападения на порт Туапсе», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что беспилотный летательный аппарат мог координировать вооруженные силы Украины по нанесению ударов по целям на море и в воздухе. Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал над Черным морем. Власти США заявили, что летательный аппарат сбили ВС РФ. Однако в Минобороны РФ опровергли эту информацию, уточнив, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал самостоятельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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