Mash назвал предполагаемую цель беспилотника, сбитого над Черным морем

Mash: беспилотник США мог вести подготовку к нападению на порт в Туапсе

21 марта 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Беспилотник США мог координировать работу ВСУ, сообщает Mash Фото: Министерство обороны Великобритании Сбитый над Черным морем беспилотник США предположительно мог быть участником подготовки будущего нападения на порт Туапсе. Беспилотник MQ-9 Reaper мог производить разведку местности. «Американский беспилотник предположительно участвовал в подготовке нападения на порт Туапсе», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что беспилотный летательный аппарат мог координировать вооруженные силы Украины по нанесению ударов по целям на море и в воздухе. Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал над Черным морем. Власти США заявили, что летательный аппарат сбили ВС РФ. Однако в Минобороны РФ опровергли эту информацию, уточнив, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал самостоятельно.

Сбитый над Черным морем беспилотник США предположительно мог быть участником подготовки будущего нападения на порт Туапсе. Беспилотник MQ-9 Reaper мог производить разведку местности. «Американский беспилотник предположительно участвовал в подготовке нападения на порт Туапсе», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что беспилотный летательный аппарат мог координировать вооруженные силы Украины по нанесению ударов по целям на море и в воздухе. Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал над Черным морем. Власти США заявили, что летательный аппарат сбили ВС РФ. Однако в Минобороны РФ опровергли эту информацию, уточнив, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал самостоятельно.