Mash назвал предполагаемую цель беспилотника, сбитого над Черным морем

Сбитый над Черным морем беспилотник США предположительно мог быть участником подготовки будущего нападения на порт Туапсе. Беспилотник MQ-9 Reaper мог производить разведку местности.
«Американский беспилотник предположительно участвовал в подготовке нападения на порт Туапсе», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что беспилотный летательный аппарат мог координировать вооруженные силы Украины по нанесению ударов по целям на море и в воздухе.
Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал над Черным морем. Власти США заявили, что летательный аппарат сбили ВС РФ. Однако в Минобороны РФ опровергли эту информацию, уточнив, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал самостоятельно.
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