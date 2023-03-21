В Югорске нашли виновных в аварии, из-за которой жилой район остался без воды и тепла

22 марта 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Из-за ЧП без тепла и воды осталось 32 дома и 9 учреждений города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура ХМАО нашла виновных в коммунальной аварии, из-за которой жилой район города Югорска остался без воды и тепла. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «Установлено, что в ноябре 2022 года произошел пожар на котельной в Югорске, принадлежащей предприятию МУП „Югорскэнергогаз“. В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», — сообщили в ведомстве. В результате проверки трое сотрудников компании «Югорскэнергогаз» привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, за нарушение требований промышленной безопасности оштрафован инженер предприятия. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске из-за пожара в котельной жилой район остался без воды и тепла. В результате пожара прекращена подача горячей воды и теплоснабжения в 32 дома.

Прокуратура ХМАО нашла виновных в коммунальной аварии, из-за которой жилой район города Югорска остался без воды и тепла. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «Установлено, что в ноябре 2022 года произошел пожар на котельной в Югорске, принадлежащей предприятию МУП „Югорскэнергогаз“. В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», — сообщили в ведомстве. В результате проверки трое сотрудников компании «Югорскэнергогаз» привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, за нарушение требований промышленной безопасности оштрафован инженер предприятия. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске из-за пожара в котельной жилой район остался без воды и тепла. В результате пожара прекращена подача горячей воды и теплоснабжения в 32 дома.