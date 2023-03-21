В Югорске нашли виновных в аварии, из-за которой жилой район остался без воды и тепла

Прокуратура ХМАО нашла виновных в коммунальной аварии, из-за которой жилой район города Югорска остался без воды и тепла. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве.
«Установлено, что в ноябре 2022 года произошел пожар на котельной в Югорске, принадлежащей предприятию МУП „Югорскэнергогаз“. В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», — сообщили в ведомстве.
В результате проверки трое сотрудников компании «Югорскэнергогаз» привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, за нарушение требований промышленной безопасности оштрафован инженер предприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске из-за пожара в котельной жилой район остался без воды и тепла. В результате пожара прекращена подача горячей воды и теплоснабжения в 32 дома.
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