Челябинские полицейские перекрыли канал сбыта контрафакта в регионе. Фото

23 марта 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали поставщика контрафактного табака Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону перекрыли канал сбыта контрафактного табака на территории областного центра. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в гараже поставщика нашли свыше 12 тысяч немаркированных пачек сигарет. «При получении груза задержан уроженец Республики Армения. Из его гаражного бокса изъято 12580 пачек немаркированных сигарет на сумму около 1,5 миллиона рублей. Изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что товар приобретался задержанным через транспортные компании из Санкт-Петербурга. Оперативники вышли на него в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении семи предпринимателей из Копейска, которые и распространяли товар через свои торговые точки. Ранее в Миассе иностранец пытался наладить продажу контрафактной продукции с помощью взятки полицейскому. Однако сотрудник от денег отказался и задержал нарушителя. Уроженца Армении задержали при получении контрафактного товара Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону перекрыли канал сбыта контрафактного табака на территории областного центра. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в гараже поставщика нашли свыше 12 тысяч немаркированных пачек сигарет. «При получении груза задержан уроженец Республики Армения. Из его гаражного бокса изъято 12580 пачек немаркированных сигарет на сумму около 1,5 миллиона рублей. Изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что товар приобретался задержанным через транспортные компании из Санкт-Петербурга. Оперативники вышли на него в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении семи предпринимателей из Копейска, которые и распространяли товар через свои торговые точки. Ранее в Миассе иностранец пытался наладить продажу контрафактной продукции с помощью взятки полицейскому. Однако сотрудник от денег отказался и задержал нарушителя.