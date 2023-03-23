Техника из Миасса помогает очищать различные поверхности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Завод UNISTEAM из Миасса (Челябинская область) поставит заказчику в Казахстан 11 передвижных паропромысловых установок на базе шасси Shacman из Китая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия, техника с мойкой высокого давления способна эффективно бороться на улицах с вирусом COVID-19.

«Первая из одиннадцати паропромысловых установок на базе шасси Shacman ждет отправки в Казахстан. Вода в мойке находится под давлением в 150 атмосфер. Паровой котел нагревает ее до 50 градусов Цельсия», — рассказали URA.RU на заводе.

Первоначально установка создавалась на базе шасси «Урал». В 2020 году автомобиль продавался как техника для мытья уличных объектов в период пандемии COVID-19. При выполнении текущего заказа навеску доработали, что связано с размещением на новом типе шасси и требованиями заказчика. Также установили гидропередачу, выводы пара переместили под днище кунга.

На заводе отметили, что техника способна производить 1600 кг пара в час. Емкость цистерны для воды составляет шесть кубических метров.

В октябре 2022 года завод паровых установок UNISTEAM начал выпускать мобильный подогреватель воздуха для полевых военных лагерей. Оборудование способно как нагревать воздух в помещениях, так и размораживать технику.

Первый автомобиль из партии готов для отправки в Казахстан Фото: пресс-служба завода UNISTEAM