В упрдор «Южный Урал» возмутились сообщениями ОНФ о плохой работе ведомства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске управление федеральных автодорог «Южный Урал» (упрдор «Южный Урал») ответило активистам Общероссийского народного фронта (ОНФ) на претензии о плохой работе. В пресс-службе ведомства заявили, что дефекты устранены еще до выхода публикации в свет.

«В материале ОНФ использованы фото и видеоматериалы без указания источника, авторства и даты их создания. Указанные дефекты на наиболее узнаваемом участке трассы М-5 на подъезде к Екатеринбургу были устранены еще до опубликования материала», — отметили в упрдор «Южный Урал».

В учреждении обратили внимание на то, что подготовка к весеннее-летнему содержанию дорог началась в марте. С наступлением положительных температур ведется ямочный ремонт. Скоро начнут ремонты и устройство слоев износа по дорожной программе 2023 года. В течение сезона обновят порядка 80 км дороги М-5 в Сосновском и Чебаркульском районах.

В ведомстве указали на проводимый контроль за содержанием подведомственных дорог. Меры к подрядчикам применяют, если условия контрактов нарушаются. По данным, полученным в ходе анализа с инспекторами ГИБДД, в сравнении с 2022 годом на 22% (до 55 происшествий) снизилось количество ДТП, хотя погибло в них на ту же величину людей больше, чем в предыдущем периоде (22 человека против 18).

В своих публикациях общественники ОНФ возмутились состоянием федеральных трасс М5 «Урал» и Р-254 «Иртыш». Активисты потребовали усилить контроль за подрядчиками и обратились в прокуратуру.

Ямочные ремонты начали с наступлением плюсовых температур Фото: пресс-служба упрдор «Южный Урал»

В ведомстве заявили о контроле за работой подрядчиков Фото: пресс-служба упрдор «Южный Урал»