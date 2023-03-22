Общественников возмутило состояние федеральных трасс М5 «Урал» и Р-254 «Иртыш» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области пожаловались в прокуратуру на дорожников и попросили проверить, на что тратятся бюджетные миллиарды. Общественников возмутило состояние федеральных трасс М5 «Урал» и Р-254 «Иртыш».

«Два миллиарда рублей составляет стоимость контрактов на содержание федеральных трасс в Челябинской области, а имеем сплошные ямы и выбоины. Требуем от заказчика ФКУ Упрдор „Южный Урал“ ужесточить контроль и применить штрафы в отношении исполнителей. Обратились в прокуратуру, с целью провести проверку на предмет неэффективного расходования бюджета», — заявили в региональном ОНФ.

Общественники отмечают, что на трассе М5 «Урал» регулярно происходят аварии, в которых гибнут люди. По данным ГИБДД, за два месяца этого года количество аварий с летальным исходом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на одной из федеральных трасс в области увеличилось на 80%.

«Не лучше обстоят дела и на трассе Р-254 „Иртыш“ (Челябинск — Курган). Мы уверены, причина в некачественном обслуживании и ненадлежащем контроле», — отмечают в ОНФ и в доказательства своих слов выложили видео.

За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу Упрдор «Южный Урал». В ведомстве пообещали подготовить ответ позже.