Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) из Нижнего Тагила Свердловской области нацелила танк Т-90М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска на западные танки Leopard. Пресс-служа УВЗ опубликовала видео с работой машины.
«Тагильский Т-90М к встрече с западными „кошками“ готов. Видео с работой танка», — сопроводили ролик на «Уралвагонзаводе».
В СМИ многократно сообщалось о поставках немецких танков Leopard на Украину. На УВЗ уверены, что уральская техника даст противнику достойный отпор.
Российский танк снабжен челябинским V-образным 12-цилиндровым двигателем. Преимуществами агрегата являются его малые размеры и высокая мощность, которая обеспечивает 1130 лошадиных сил. Форсированная модель двигателя В-84 МС, который устанавливали в танки Т-72 и Т-90, эргономична, но при этом позволяет экипажу эффективно выполнять поставленные задачи.
Танк Т-90М имеет высокую маневренность, скорость, надежность в работе. Работу машины в зоне проведения спецоперации пресс-служба Минобороны РФ показала на примере одного из экипажей Вооруженных Сил России.
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