23 марта 2023

Производитель танка с челябинским двигателем нацелил технику на Leopard’ов. Видео

Корпорация «УВЗ» показала танк Т-90М за работой
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Танк Т-90М нацелили на противодействие немецким Leopard’ам Фото:

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) из Нижнего Тагила Свердловской области нацелила танк Т-90М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска на западные танки Leopard. Пресс-служа УВЗ опубликовала видео с работой машины.

«Тагильский Т-90М к встрече с западными „кошками“ готов. Видео с работой танка», — сопроводили ролик на «Уралвагонзаводе».

В СМИ многократно сообщалось о поставках немецких танков Leopard на Украину. На УВЗ уверены, что уральская техника даст противнику достойный отпор.

Российский танк снабжен челябинским V-образным 12-цилиндровым двигателем. Преимуществами агрегата являются его малые размеры и высокая мощность, которая обеспечивает 1130 лошадиных сил. Форсированная модель двигателя В-84 МС, который устанавливали в танки Т-72 и Т-90, эргономична, но при этом позволяет экипажу эффективно выполнять поставленные задачи.

Танк Т-90М имеет высокую маневренность, скорость, надежность в работе. Работу машины в зоне проведения спецоперации пресс-служба Минобороны РФ показала на примере одного из экипажей Вооруженных Сил России.

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Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) из Нижнего Тагила Свердловской области нацелила танк Т-90М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска на западные танки Leopard. Пресс-служа УВЗ опубликовала видео с работой машины. «Тагильский Т-90М к встрече с западными „кошками“ готов. Видео с работой танка», — сопроводили ролик на «Уралвагонзаводе». В СМИ многократно сообщалось о поставках немецких танков Leopard на Украину. На УВЗ уверены, что уральская техника даст противнику достойный отпор. Российский танк снабжен челябинским V-образным 12-цилиндровым двигателем. Преимуществами агрегата являются его малые размеры и высокая мощность, которая обеспечивает 1130 лошадиных сил. Форсированная модель двигателя В-84 МС, который устанавливали в танки Т-72 и Т-90, эргономична, но при этом позволяет экипажу эффективно выполнять поставленные задачи. Танк Т-90М имеет высокую маневренность, скорость, надежность в работе. Работу машины в зоне проведения спецоперации пресс-служба Минобороны РФ показала на примере одного из экипажей Вооруженных Сил России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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