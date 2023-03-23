Производитель танка с челябинским двигателем нацелил технику на Leopard’ов. Видео

Корпорация «УВЗ» показала танк Т-90М за работой

24 марта 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Танк Т-90М нацелили на противодействие немецким Leopard’ам Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) из Нижнего Тагила Свердловской области нацелила танк Т-90М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска на западные танки Leopard. Пресс-служа УВЗ опубликовала видео с работой машины. «Тагильский Т-90М к встрече с западными „кошками“ готов. Видео с работой танка», — сопроводили ролик на «Уралвагонзаводе». В СМИ многократно сообщалось о поставках немецких танков Leopard на Украину. На УВЗ уверены, что уральская техника даст противнику достойный отпор. Российский танк снабжен челябинским V-образным 12-цилиндровым двигателем. Преимуществами агрегата являются его малые размеры и высокая мощность, которая обеспечивает 1130 лошадиных сил. Форсированная модель двигателя В-84 МС, который устанавливали в танки Т-72 и Т-90, эргономична, но при этом позволяет экипажу эффективно выполнять поставленные задачи. Танк Т-90М имеет высокую маневренность, скорость, надежность в работе. Работу машины в зоне проведения спецоперации пресс-служба Минобороны РФ показала на примере одного из экипажей Вооруженных Сил России.

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) из Нижнего Тагила Свердловской области нацелила танк Т-90М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска на западные танки Leopard. Пресс-служа УВЗ опубликовала видео с работой машины. «Тагильский Т-90М к встрече с западными „кошками“ готов. Видео с работой танка», — сопроводили ролик на «Уралвагонзаводе». В СМИ многократно сообщалось о поставках немецких танков Leopard на Украину. На УВЗ уверены, что уральская техника даст противнику достойный отпор. Российский танк снабжен челябинским V-образным 12-цилиндровым двигателем. Преимуществами агрегата являются его малые размеры и высокая мощность, которая обеспечивает 1130 лошадиных сил. Форсированная модель двигателя В-84 МС, который устанавливали в танки Т-72 и Т-90, эргономична, но при этом позволяет экипажу эффективно выполнять поставленные задачи. Танк Т-90М имеет высокую маневренность, скорость, надежность в работе. Работу машины в зоне проведения спецоперации пресс-служба Минобороны РФ показала на примере одного из экипажей Вооруженных Сил России.