Работу танка бойцы показали в своем видеоролике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие в зоне спецоперации с позывными «Карась», «Крепыш» и «Симба» поразили цели из танка Т-90М «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Бойцы записали видеоролик, в котором продемонстрировали работу боевой машины. Видео распространила пресс-служба Минобороны РФ.

«Командир танка Т-90М „Прорыв“ с позывным „Крепыш“, механик-водитель „Симба“ и наводчик „Карась“ составили экипаж танка. Бойцы рассказали о своей боевой машине и продемонстрировали действия экипажа в ходе боевой работы», — прокомментировали видеоролик в минобороны.

В ролике «Крепыш» показал возможности танка. Военнослужащий рассказал об особенностях работы системы обнаружения, которая сигнализирует командиру о цели и поворачивает башню машины. Как отметил боец, затем выстреливаются аэрозольные дымы. По словам участника спецоперации, машина обладает современными системами управления огнем, телевизором и другими механизмами для эффективного поражения целей противника.

В феврале на заводе «ЧТЗ-Уралтрак» побывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. В сопровождении губернатора Челябинской области Алексея Текслера гость познакомился с работой цеха высокоточных станков. В подразделении предприятия ведется обработка деталей для модификаций дизельных двигателей.