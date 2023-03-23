Депутат Госдумы РФ заявил о возможности объединения двух вузов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге могут объединить Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) и Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ). Такой ответ последовал от Минпросвещения РФ на обращение депутата Госдумы РФ от Свердловской области Андрея Альшевских.
«Запросил в Минпросвещения подробности. Судя из письма, намерение все же имеет место быть. Учредитель хотел бы создать крупный педагогический университет. Но сам механизм объединения еще не запущен», — написал Альшевских в своем telegram-канале.
Согласно ответу Минпросвещения РФ, в ведомстве прорабатываются вопросы по оптимизации образовательного процесса. Целью создания нового крупного педагогического университета в регионе является содействие в достижении национальных целей страны. Однако стоит учитывать, что реорганизация возможна только на основании положительного заключения комиссии.
Ранее URA.RU писало, что более 200 сотрудников РГППУ в Екатеринбурге оказались под угрозой увольнения из-за объединения с УрГПУ. Работы могут лишиться почти половина преподавателей и административных работников. По мнению источников URA.RU, УрГПУ может поглотить РГППУ с его материальной базой.
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