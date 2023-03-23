23 марта 2023

Депутат Госдумы РФ заявил о возможности объединения двух вузов в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая группа депутатов ЗССО по продаже акций
Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей   Альшевских не исключает объедение РГППУ и УрГПУ Фото:

В Екатеринбурге могут объединить Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) и Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ). Такой ответ последовал от Минпросвещения РФ на обращение депутата Госдумы РФ от Свердловской области Андрея Альшевских.

«Запросил в Минпросвещения подробности. Судя из письма, намерение все же имеет место быть. Учредитель хотел бы создать крупный педагогический университет. Но сам механизм объединения еще не запущен», — написал Альшевских в своем telegram-канале.

Согласно ответу Минпросвещения РФ, в ведомстве прорабатываются вопросы по оптимизации образовательного процесса. Целью создания нового крупного педагогического университета в регионе является содействие в достижении национальных целей страны. Однако стоит учитывать, что реорганизация возможна только на основании положительного заключения комиссии.

Ранее URA.RU писало, что более 200 сотрудников РГППУ в Екатеринбурге оказались под угрозой увольнения из-за объединения с УрГПУ. Работы могут лишиться почти половина преподавателей и административных работников. По мнению источников URA.RU, УрГПУ может поглотить РГППУ с его материальной базой.

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В Екатеринбурге могут объединить Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) и Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ). Такой ответ последовал от Минпросвещения РФ на обращение депутата Госдумы РФ от Свердловской области Андрея Альшевских. «Запросил в Минпросвещения подробности. Судя из письма, намерение все же имеет место быть. Учредитель хотел бы создать крупный педагогический университет. Но сам механизм объединения еще не запущен», — написал Альшевских в своем telegram-канале. Согласно ответу Минпросвещения РФ, в ведомстве прорабатываются вопросы по оптимизации образовательного процесса. Целью создания нового крупного педагогического университета в регионе является содействие в достижении национальных целей страны. Однако стоит учитывать, что реорганизация возможна только на основании положительного заключения комиссии. Ранее URA.RU писало, что более 200 сотрудников РГППУ в Екатеринбурге оказались под угрозой увольнения из-за объединения с УрГПУ. Работы могут лишиться почти половина преподавателей и административных работников. По мнению источников URA.RU, УрГПУ может поглотить РГППУ с его материальной базой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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