Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО затягивает конфликт на Украине

Военный эксперт Кнутов: НАТО наращивает военный потенциал, прикрываясь помощью Украине

24 марта 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

НАТО наращивает военный потенциал под видом помощи Украине, сказал Юрий Кнутов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО затягивает украинский конфликт, чтобы увеличивать свой военный бюджет под видом помощи Киеву. По сути, Североатлантический альянс участвует в гонке вооружений с Россией. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Он (генсек НАТО Йенс Столтенберг) требовал от европейцев того, чтобы они увеличили военные расходы до двух процентов. И сейчас у них появилась возможность в США добиться того, чтобы Европа действительно включила 2%. Точнее, практически установила 2% ВВП на военные цели <…> Но, в любом случае, — это, в общем-то, гонка вооружений, которая просто раскручивается под видом помощи Украине», — рассказал Юрий Кнутов Пятому каналу. Эксперт заявил, что Запад со временем начнет по-другому смотреть на помощь Киеву. По его мнению, все перестанут видеть пользу от военной поддержки и решат договориться с Россией. Ранее словацкий политолог Далибор Рогач заявил, что Вашингтон использует конфликт на Украине для модернизации собственного арсенала. По его словам, выделенные Киеву средства идут на обновление американских производственных мощностей.

НАТО затягивает украинский конфликт, чтобы увеличивать свой военный бюджет под видом помощи Киеву. По сути, Североатлантический альянс участвует в гонке вооружений с Россией. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Он (генсек НАТО Йенс Столтенберг) требовал от европейцев того, чтобы они увеличили военные расходы до двух процентов. И сейчас у них появилась возможность в США добиться того, чтобы Европа действительно включила 2%. Точнее, практически установила 2% ВВП на военные цели <…> Но, в любом случае, — это, в общем-то, гонка вооружений, которая просто раскручивается под видом помощи Украине», — рассказал Юрий Кнутов Пятому каналу. Эксперт заявил, что Запад со временем начнет по-другому смотреть на помощь Киеву. По его мнению, все перестанут видеть пользу от военной поддержки и решат договориться с Россией. Ранее словацкий политолог Далибор Рогач заявил, что Вашингтон использует конфликт на Украине для модернизации собственного арсенала. По его словам, выделенные Киеву средства идут на обновление американских производственных мощностей.