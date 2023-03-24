Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО затягивает конфликт на Украине

Военный эксперт Кнутов: НАТО наращивает военный потенциал, прикрываясь помощью Украине
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, stock
НАТО наращивает военный потенциал под видом помощи Украине, сказал Юрий Кнутов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО затягивает украинский конфликт, чтобы увеличивать свой военный бюджет под видом помощи Киеву. По сути, Североатлантический альянс участвует в гонке вооружений с Россией. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Он (генсек НАТО Йенс Столтенберг) требовал от европейцев того, чтобы они увеличили военные расходы до двух процентов. И сейчас у них появилась возможность в США добиться того, чтобы Европа действительно включила 2%. Точнее, практически установила 2% ВВП на военные цели <…> Но, в любом случае, — это, в общем-то, гонка вооружений, которая просто раскручивается под видом помощи Украине», — рассказал Юрий Кнутов Пятому каналу.

Эксперт заявил, что Запад со временем начнет по-другому смотреть на помощь Киеву. По его мнению, все перестанут видеть пользу от военной поддержки и решат договориться с Россией.

Ранее словацкий политолог Далибор Рогач заявил, что Вашингтон использует конфликт на Украине для модернизации собственного арсенала. По его словам, выделенные Киеву средства идут на обновление американских производственных мощностей.

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НАТО затягивает украинский конфликт, чтобы увеличивать свой военный бюджет под видом помощи Киеву. По сути, Североатлантический альянс участвует в гонке вооружений с Россией. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Он (генсек НАТО Йенс Столтенберг) требовал от европейцев того, чтобы они увеличили военные расходы до двух процентов. И сейчас у них появилась возможность в США добиться того, чтобы Европа действительно включила 2%. Точнее, практически установила 2% ВВП на военные цели <…> Но, в любом случае, — это, в общем-то, гонка вооружений, которая просто раскручивается под видом помощи Украине», — рассказал Юрий Кнутов Пятому каналу. Эксперт заявил, что Запад со временем начнет по-другому смотреть на помощь Киеву. По его мнению, все перестанут видеть пользу от военной поддержки и решат договориться с Россией. Ранее словацкий политолог Далибор Рогач заявил, что Вашингтон использует конфликт на Украине для модернизации собственного арсенала. По его словам, выделенные Киеву средства идут на обновление американских производственных мощностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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