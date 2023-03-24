Свердловский металлургический завод массово ищет сотрудников

На металлургический завод в Ревде требуются сотрудники по разным специальностям Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Ревдинский завод по обработке цветных металлов» (Свердловская область) выпускающий трубы, прутки, проволоку, полые и литейную заготовку из меди, латуни, медно-никелевых сплавов, бронз, ищет сотрудников. Предприятию требуются как кандидаты на руководящие позиции, так и мастера на рабочие специальности.

«На „Ревдинский завод по обработке цветных металлов“ срочно требуются руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности, начальник отдела реконструкции, инженер по наладке и испытаниям (РЗА), инженер-технолог, инженер-конструктор, специалист по персоналу (подбор и адаптация), экономист по снабжению. На рабочие специальности требуется волочильщик цветных металлов, плавильщик, лаборант, стропальщик, машинист крана, слесарь — ремонтник, электрогазосварщик. Предприятие предлагает официальную заработную плату, компенсацию обедов и обеспечение спецодеждой», — сказано в сообщении telegram-канала «Ревдинский рабочий».

Ранее URA.RU писало, что свердловский завод, попавший под санкции Зеленского, массово ищет сотрудников. Верхнетуринский машиностроительный завод» (входит в корпорацию «Ростех», Свердловская область), производящий оружие, боеприпасы и электротехнику, ищет токарей-универсалов, транспортировщиков и других специалистов.