Екатеринбург стал самым безопасным городом в УрФО

В уральской столице в 2022 году было совершено 1129 правонарушений на сто тысяч человек Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбурга стал самым безопасным крупным городом в Уральском федеральном округе. Об этом свидетельствует отчет начальника УМВД по Екатеринбургу за 2022 год Максима Метелицы.

Под данным Метелицы, за прошлый год в Екатеринбурге зарегистрировали больше 17 тысяч преступлений, в Челябинске — почти 26 тысяч, в Тюмени — 14 тысяч, а в Кургане — 6,7 тысячи. При этом, если пересчитать статистику на душу населения, в Екатеринбурге лучшие показатели: 1129 правонарушений на сто тысяч человек. В Челябинске приходится 2178 преступлений на сто тысяч человек. Второе место занимает Курган (2172 преступления), а третье — Тюмень (1680).

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области на 10% снизилось число особо тяжких преступлений. В Свердловской области на четверть меньше среднего по России показателя количества тяжких и особо тяжких преступлений. В рейтинге самых безопасных регионов страны Свердловская область занимает 30 место.