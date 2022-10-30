В Свердловской области на 10% снизилось число особо тяжких преступлений

31 октября 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Свердловской области снизилось на 9,6% Фото: Владимир Андреев © URA.RU За девять месяцев 2022 года в Свердловской области снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 9,6% по сравнению с данными за прошлых год. Об этом следует из рейтинга преступности, который основывается на данных МВД России. «Количество тяжких и особо тяжких преступлений с января по сентября 2022 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 9,6%. В Свердловской области за этот промежуток совершено 21,9 таких преступлений на 10 тысяч жителей», — следует из рейтинга, подготовленного по заказу агентства «РИА Новости». В Свердловской области на четверть меньше среднего по России показателя количества тяжких и особо тяжких преступлений, приходящихся на 10 тысяч жителей. В рейтинге самых безопасных регионов страны Свердловская область занимает 30 место. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском регионе за последние девять месяцев 2022 года на 4% снизилось количество совершаемых преступлений. За это время на территории Свердловской области зарегистрировано 39 292 преступления, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

За девять месяцев 2022 года в Свердловской области снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 9,6% по сравнению с данными за прошлых год. Об этом следует из рейтинга преступности, который основывается на данных МВД России. «Количество тяжких и особо тяжких преступлений с января по сентября 2022 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 9,6%. В Свердловской области за этот промежуток совершено 21,9 таких преступлений на 10 тысяч жителей», — следует из рейтинга, подготовленного по заказу агентства «РИА Новости». В Свердловской области на четверть меньше среднего по России показателя количества тяжких и особо тяжких преступлений, приходящихся на 10 тысяч жителей. В рейтинге самых безопасных регионов страны Свердловская область занимает 30 место. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском регионе за последние девять месяцев 2022 года на 4% снизилось количество совершаемых преступлений. За это время на территории Свердловской области зарегистрировано 39 292 преступления, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.