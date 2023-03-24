Соратник экс-мэра Ройзмана*, осужденный за убийство пенсионерки, пытается выйти на свободу

24 марта 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию Олега Кинева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, приговоренный в 2016 году к 16 годам колонии, запросился на волю. Кинев отбывает срок в тагильской ИК №5. До посадки в тюрьму Кинев считался соратником экс-мэра уральской столицы Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). «Экс-парламентарий подал ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Первая попытка закончилась неудачей. Районный суд посчитал, что Кинева зона не исправила и нужно посидеть еще. Теперь апелляцию рассмотрит Свердловский областной суд — заседание назначено на 18 апреля», — пишет telegram-канал «Лампа». Ранее URA.RU писало, что пенсионерка Ольга Ледовская в 2013 году обратилась к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с просьбой определить ее в дом престарелых. Взамен 80-летняя женщина была готова передать чиновникам свою 3-комнатную квартиру. Ройзман тогда направил женщину к своему соратнику по партии, депутату Олегу Киневу. Позже Кинева осудили на 16 лет. * Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, приговоренный в 2016 году к 16 годам колонии, запросился на волю. Кинев отбывает срок в тагильской ИК №5. До посадки в тюрьму Кинев считался соратником экс-мэра уральской столицы Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). «Экс-парламентарий подал ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Первая попытка закончилась неудачей. Районный суд посчитал, что Кинева зона не исправила и нужно посидеть еще. Теперь апелляцию рассмотрит Свердловский областной суд — заседание назначено на 18 апреля», — пишет telegram-канал «Лампа». Ранее URA.RU писало, что пенсионерка Ольга Ледовская в 2013 году обратилась к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с просьбой определить ее в дом престарелых. Взамен 80-летняя женщина была готова передать чиновникам свою 3-комнатную квартиру. Ройзман тогда направил женщину к своему соратнику по партии, депутату Олегу Киневу. Позже Кинева осудили на 16 лет. * Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.