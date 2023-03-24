24 марта 2023

Синоптики рассказали, какая погода ждет Челябинскую область в начале апреля

Апрель в Челябинской области начнется с потепления
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцам пообещали настоящую весну в апреле Фото:

Апрель в Челябинской области начнется с потепления. В первую неделю месяца воздух днем прогреется до +15 градусов, говорится в прогнозе синоптиков.

«В Челябинской области 1 апреля днем ожидается до +8 градусов. Уже к среде воздух прогреется до +13, а в четверг ожидается +15», — сообщается на сайте «Гисметео».

Всю первую неделю апреля в регионе будет пасмурно. Возможны осадки в виде дождя и снега с дождем. По ночам температура воздуха будет от -1 до +4. Скорость ветра составит 4-6 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что из-за потепления в Челябинской области на две недели раньше проснулись муравьи, которые зимой уходят в спячку. Средняя температура воздуха в первые две декады марта составила -3,4 градуса Цельсия, что почти в два раза выше нормы.

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Апрель в Челябинской области начнется с потепления. В первую неделю месяца воздух днем прогреется до +15 градусов, говорится в прогнозе синоптиков. «В Челябинской области 1 апреля днем ожидается до +8 градусов. Уже к среде воздух прогреется до +13, а в четверг ожидается +15», — сообщается на сайте «Гисметео». Всю первую неделю апреля в регионе будет пасмурно. Возможны осадки в виде дождя и снега с дождем. По ночам температура воздуха будет от -1 до +4. Скорость ветра составит 4-6 метров в секунду. Ранее сообщалось, что из-за потепления в Челябинской области на две недели раньше проснулись муравьи, которые зимой уходят в спячку. Средняя температура воздуха в первые две декады марта составила -3,4 градуса Цельсия, что почти в два раза выше нормы.
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