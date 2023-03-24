Синоптики рассказали, какая погода ждет Челябинскую область в начале апреля

Апрель в Челябинской области начнется с потепления

Челябинцам пообещали настоящую весну в апреле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Апрель в Челябинской области начнется с потепления. В первую неделю месяца воздух днем прогреется до +15 градусов, говорится в прогнозе синоптиков.

«В Челябинской области 1 апреля днем ожидается до +8 градусов. Уже к среде воздух прогреется до +13, а в четверг ожидается +15», — сообщается на сайте «Гисметео».

Всю первую неделю апреля в регионе будет пасмурно. Возможны осадки в виде дождя и снега с дождем. По ночам температура воздуха будет от -1 до +4. Скорость ветра составит 4-6 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что из-за потепления в Челябинской области на две недели раньше проснулись муравьи, которые зимой уходят в спячку. Средняя температура воздуха в первые две декады марта составила -3,4 градуса Цельсия, что почти в два раза выше нормы.