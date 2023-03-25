На Челябинск обрушится мокрый снег

Синоптики предсказали на конец марта сюрпризы погоды
В последние дни марта на Челябинск из-за похолодания обрушится мокрый снег. О капризах погоды челябинцев предупредили синоптики.
«С 28 марта после дождя в Челябинске ожидается похолодание до 6-7 градусов выше нуля днем и около +1 ночью. К 31 марта прогнозируется мокрый снег», — говорится в прогнозе погоды сайта «Гисметео».
Ранее стало известно, что уже в начале апреля воздух в Челябинске прогреется до +15 градусов. В первую неделю апреля также вероятны значительные перепады температуры, а также осадки в виде дождя и снега с дождем.
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