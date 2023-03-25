На Челябинск обрушится мокрый снег

26 марта 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Синоптики предсказали на конец марта сюрпризы погоды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В последние дни марта на Челябинск из-за похолодания обрушится мокрый снег. О капризах погоды челябинцев предупредили синоптики. «С 28 марта после дождя в Челябинске ожидается похолодание до 6-7 градусов выше нуля днем и около +1 ночью. К 31 марта прогнозируется мокрый снег», — говорится в прогнозе погоды сайта «Гисметео». Ранее стало известно, что уже в начале апреля воздух в Челябинске прогреется до +15 градусов. В первую неделю апреля также вероятны значительные перепады температуры, а также осадки в виде дождя и снега с дождем.

В последние дни марта на Челябинск из-за похолодания обрушится мокрый снег. О капризах погоды челябинцев предупредили синоптики. «С 28 марта после дождя в Челябинске ожидается похолодание до 6-7 градусов выше нуля днем и около +1 ночью. К 31 марта прогнозируется мокрый снег», — говорится в прогнозе погоды сайта «Гисметео». Ранее стало известно, что уже в начале апреля воздух в Челябинске прогреется до +15 градусов. В первую неделю апреля также вероятны значительные перепады температуры, а также осадки в виде дождя и снега с дождем.