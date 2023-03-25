25 марта 2023
24 марта 2023

На Челябинск обрушится мокрый снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган, колесо автомобиля, мокрый снег, нечищенная дорога
Синоптики предсказали на конец марта сюрпризы погоды Фото:

В последние дни марта на Челябинск из-за похолодания обрушится мокрый снег. О капризах погоды челябинцев предупредили синоптики.

«С 28 марта после дождя в Челябинске ожидается похолодание до 6-7 градусов выше нуля днем и около +1 ночью. К 31 марта прогнозируется мокрый снег», — говорится в прогнозе погоды сайта «Гисметео».

Ранее стало известно, что уже в начале апреля воздух в Челябинске прогреется до +15 градусов. В первую неделю апреля также вероятны значительные перепады температуры, а также осадки в виде дождя и снега с дождем.

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В последние дни марта на Челябинск из-за похолодания обрушится мокрый снег. О капризах погоды челябинцев предупредили синоптики. «С 28 марта после дождя в Челябинске ожидается похолодание до 6-7 градусов выше нуля днем и около +1 ночью. К 31 марта прогнозируется мокрый снег», — говорится в прогнозе погоды сайта «Гисметео». Ранее стало известно, что уже в начале апреля воздух в Челябинске прогреется до +15 градусов. В первую неделю апреля также вероятны значительные перепады температуры, а также осадки в виде дождя и снега с дождем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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