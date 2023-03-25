25 марта 2023

В свердловскую колонию пытались доставить тату-машинку на квадрокоптере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, дрон
Сотрудники ИК изъяли тату-машинку, телефон и сим-карты Фото:

В городе Новая Ляля (Свердловская область) мужчина пытался доставить татуировочную машинку, телефон и сим-карты в исправительную колонию № 54 с помощью квадрокоптера. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.

«На режимной территории сотрудниками отдела безопасности был задержан гражданин 1989 года рождения, который пытался с помощью дрона доставить запрещенные предметы на территорию колонии. У задержанного изъяли квадрокоптер, сотовый телефон, сим-карты и тату-машинку», — рассказали в ведомстве.

Запрещенные предметы были предназначены для осужденного, отбывающему срок по статье 228 УК РФ. На задержанного составлен административный протокол.

Ранее URA.RU сообщало о попытке переслать пять сотовых телефонов в свердловскую ИК-19. Запрещенные предметы прислали в куске протухшего мяса.

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В городе Новая Ляля (Свердловская область) мужчина пытался доставить татуировочную машинку, телефон и сим-карты в исправительную колонию № 54 с помощью квадрокоптера. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН Свердловской области. «На режимной территории сотрудниками отдела безопасности был задержан гражданин 1989 года рождения, который пытался с помощью дрона доставить запрещенные предметы на территорию колонии. У задержанного изъяли квадрокоптер, сотовый телефон, сим-карты и тату-машинку», — рассказали в ведомстве. Запрещенные предметы были предназначены для осужденного, отбывающему срок по статье 228 УК РФ. На задержанного составлен административный протокол. Ранее URA.RU сообщало о попытке переслать пять сотовых телефонов в свердловскую ИК-19. Запрещенные предметы прислали в куске протухшего мяса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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