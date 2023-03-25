25 марта 2023
24 марта 2023

В Челябинске спасли двухлетнего ребенка, который стоял на подоконнике третьего этажа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
Ребенка, стоящего в открытом окне, заметили прохожие Фото:

В Челябинске сотрудники МЧС спасли маленького ребенка, который стоял в открытом окне третьего этажа квартиры. Малыша заметили прохожие, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Челябинские огнеборцы выезжали по сообщению от очевидцев о том, что в окне третьего этажа жилого дома по улице Марченко в окне стоит двухлетний ребенок. Ребенок не пострадал благодаря бдительности очевидцев», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что мать ребенка находилась дома, однако была в нетрезвом состоянии. С ней проведена профилактическая беседа об опасности открытых окон для детей.

Обновление от 12:00. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что семья в поле зрение полиции не попадала. С матерью проведена профилактическая беседа.

Ранее в Челябинске спасли ребенка с карниза четвертого этажа. Мальчик вылез на карниз, чтобы достать упавшую игрушку.

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В Челябинске сотрудники МЧС спасли маленького ребенка, который стоял в открытом окне третьего этажа квартиры. Малыша заметили прохожие, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Челябинские огнеборцы выезжали по сообщению от очевидцев о том, что в окне третьего этажа жилого дома по улице Марченко в окне стоит двухлетний ребенок. Ребенок не пострадал благодаря бдительности очевидцев», — уточнили в ведомстве. Там добавили, что мать ребенка находилась дома, однако была в нетрезвом состоянии. С ней проведена профилактическая беседа об опасности открытых окон для детей. Обновление от 12:00. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что семья в поле зрение полиции не попадала. С матерью проведена профилактическая беседа. Ранее в Челябинске спасли ребенка с карниза четвертого этажа. Мальчик вылез на карниз, чтобы достать упавшую игрушку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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