В Челябинске сотрудники МЧС спасли маленького ребенка, который стоял в открытом окне третьего этажа квартиры. Малыша заметили прохожие, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
«Челябинские огнеборцы выезжали по сообщению от очевидцев о том, что в окне третьего этажа жилого дома по улице Марченко в окне стоит двухлетний ребенок. Ребенок не пострадал благодаря бдительности очевидцев», — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что мать ребенка находилась дома, однако была в нетрезвом состоянии. С ней проведена профилактическая беседа об опасности открытых окон для детей.
Обновление от 12:00. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что семья в поле зрение полиции не попадала. С матерью проведена профилактическая беседа.
Ранее в Челябинске спасли ребенка с карниза четвертого этажа. Мальчик вылез на карниз, чтобы достать упавшую игрушку.
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