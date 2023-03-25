В Челябинске спасли двухлетнего ребенка, который стоял на подоконнике третьего этажа. Фото

26 марта 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Ребенка, стоящего в открытом окне, заметили прохожие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сотрудники МЧС спасли маленького ребенка, который стоял в открытом окне третьего этажа квартиры. Малыша заметили прохожие, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Челябинские огнеборцы выезжали по сообщению от очевидцев о том, что в окне третьего этажа жилого дома по улице Марченко в окне стоит двухлетний ребенок. Ребенок не пострадал благодаря бдительности очевидцев», — уточнили в ведомстве. Там добавили, что мать ребенка находилась дома, однако была в нетрезвом состоянии. С ней проведена профилактическая беседа об опасности открытых окон для детей. Обновление от 12:00. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что семья в поле зрение полиции не попадала. С матерью проведена профилактическая беседа. Ранее в Челябинске спасли ребенка с карниза четвертого этажа. Мальчик вылез на карниз, чтобы достать упавшую игрушку. ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске сотрудники МЧС спасли маленького ребенка, который стоял в открытом окне третьего этажа квартиры. Малыша заметили прохожие, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Челябинские огнеборцы выезжали по сообщению от очевидцев о том, что в окне третьего этажа жилого дома по улице Марченко в окне стоит двухлетний ребенок. Ребенок не пострадал благодаря бдительности очевидцев», — уточнили в ведомстве. Там добавили, что мать ребенка находилась дома, однако была в нетрезвом состоянии. С ней проведена профилактическая беседа об опасности открытых окон для детей. Обновление от 12:00. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что семья в поле зрение полиции не попадала. С матерью проведена профилактическая беседа. Ранее в Челябинске спасли ребенка с карниза четвертого этажа. Мальчик вылез на карниз, чтобы достать упавшую игрушку.