24 марта 2023

Челябинские пожарные спасли ребенка с карниза четвертого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, пожарный
Пожарные за несколько минут развернули автолестницу и сняли ребенка с карниза дома Фото:

Челябинские пожарные спасли ребенка с карниза четвертого этажа. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, ребенок полез за упавшей игрушкой.

«Сегодня вечером на центральный пункт пожарной связи Челябинска по системе „112“ поступило сообщение: Комсомольский проспект, на карнизе балкона квартиры на 4 этаже стоит ребенок. Через считанные минуты огнеборцы уже разворачивали автолестницу, чтобы снять с опасной высоты мальчика 2015 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального МЧС.

Как рассказали сотрудники МЧС, ребенка, который полез достать упавшую игрушку, благополучно эвакуировали, он не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

Ранее, как сообщало URA.RU, жильцов высотки в Магнитогорске спасли из горящего дома. Людей, заблокированных пожаром на 9 и 10 этажах спасли с помощью специального пожарного оборудования — трехколенной и штурмовой лестниц.

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Челябинские пожарные спасли ребенка с карниза четвертого этажа. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, ребенок полез за упавшей игрушкой. «Сегодня вечером на центральный пункт пожарной связи Челябинска по системе „112“ поступило сообщение: Комсомольский проспект, на карнизе балкона квартиры на 4 этаже стоит ребенок. Через считанные минуты огнеборцы уже разворачивали автолестницу, чтобы снять с опасной высоты мальчика 2015 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального МЧС. Как рассказали сотрудники МЧС, ребенка, который полез достать упавшую игрушку, благополучно эвакуировали, он не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции. Ранее, как сообщало URA.RU, жильцов высотки в Магнитогорске спасли из горящего дома. Людей, заблокированных пожаром на 9 и 10 этажах спасли с помощью специального пожарного оборудования — трехколенной и штурмовой лестниц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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