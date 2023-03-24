Челябинские пожарные спасли ребенка с карниза четвертого этажа. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, ребенок полез за упавшей игрушкой.
«Сегодня вечером на центральный пункт пожарной связи Челябинска по системе „112“ поступило сообщение: Комсомольский проспект, на карнизе балкона квартиры на 4 этаже стоит ребенок. Через считанные минуты огнеборцы уже разворачивали автолестницу, чтобы снять с опасной высоты мальчика 2015 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального МЧС.
Как рассказали сотрудники МЧС, ребенка, который полез достать упавшую игрушку, благополучно эвакуировали, он не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.
Ранее, как сообщало URA.RU, жильцов высотки в Магнитогорске спасли из горящего дома. Людей, заблокированных пожаром на 9 и 10 этажах спасли с помощью специального пожарного оборудования — трехколенной и штурмовой лестниц.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.