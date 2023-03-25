25 марта 2023
24 марта 2023

Ребенка, который ходил по карнизу в Челябинске, поместили в реабилитационный центр

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, полиция, оцепление, место происшествия, оцепление чп
Мать мальчика хотят привлечь к ответственности за неисполнение родительских обязанностей Фото:

Ребенка, которого вчера сняли с карниза четвертого этажа в Челябинске, поместили в социально-реабилитационный центр. Его мать хотят привлечь к административной ответственности, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции „Курчатовский“ о произошедшей ситуации знают. Мальчика поместили в социально-реабилитационный центра», — рассказали в полиции.

Уточняется, что в семье есть еще одни ребенок — девочка, которая проживает у бабушки. Мать ранее проживала в Ленинском районе, где состояла на профилактическом учете. После переезда в Курчатовский район в поле зрения полиции не попадала. Решается вопрос о возбуждении в отношении женщины дела по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

В субботу очевидцы заметили 8-летнего мальчика, который стоит на карнизе балкона на четвертом этаже квартиры по Комсомольскому проспекту. Ребенок вылез туда за игрушкой. Его сняли с помощью пожарной автолестницы.

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Ребенка, которого вчера сняли с карниза четвертого этажа в Челябинске, поместили в социально-реабилитационный центр. Его мать хотят привлечь к административной ответственности, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции „Курчатовский“ о произошедшей ситуации знают. Мальчика поместили в социально-реабилитационный центра», — рассказали в полиции. Уточняется, что в семье есть еще одни ребенок — девочка, которая проживает у бабушки. Мать ранее проживала в Ленинском районе, где состояла на профилактическом учете. После переезда в Курчатовский район в поле зрения полиции не попадала. Решается вопрос о возбуждении в отношении женщины дела по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). В субботу очевидцы заметили 8-летнего мальчика, который стоит на карнизе балкона на четвертом этаже квартиры по Комсомольскому проспекту. Ребенок вылез туда за игрушкой. Его сняли с помощью пожарной автолестницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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