Ребенка, который ходил по карнизу в Челябинске, поместили в реабилитационный центр

26 марта 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Мать мальчика хотят привлечь к ответственности за неисполнение родительских обязанностей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ребенка, которого вчера сняли с карниза четвертого этажа в Челябинске, поместили в социально-реабилитационный центр. Его мать хотят привлечь к административной ответственности, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции „Курчатовский“ о произошедшей ситуации знают. Мальчика поместили в социально-реабилитационный центра», — рассказали в полиции. Уточняется, что в семье есть еще одни ребенок — девочка, которая проживает у бабушки. Мать ранее проживала в Ленинском районе, где состояла на профилактическом учете. После переезда в Курчатовский район в поле зрения полиции не попадала. Решается вопрос о возбуждении в отношении женщины дела по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). В субботу очевидцы заметили 8-летнего мальчика, который стоит на карнизе балкона на четвертом этаже квартиры по Комсомольскому проспекту. Ребенок вылез туда за игрушкой. Его сняли с помощью пожарной автолестницы.

Ребенка, которого вчера сняли с карниза четвертого этажа в Челябинске, поместили в социально-реабилитационный центр. Его мать хотят привлечь к административной ответственности, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции „Курчатовский“ о произошедшей ситуации знают. Мальчика поместили в социально-реабилитационный центра», — рассказали в полиции. Уточняется, что в семье есть еще одни ребенок — девочка, которая проживает у бабушки. Мать ранее проживала в Ленинском районе, где состояла на профилактическом учете. После переезда в Курчатовский район в поле зрения полиции не попадала. Решается вопрос о возбуждении в отношении женщины дела по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). В субботу очевидцы заметили 8-летнего мальчика, который стоит на карнизе балкона на четвертом этаже квартиры по Комсомольскому проспекту. Ребенок вылез туда за игрушкой. Его сняли с помощью пожарной автолестницы.