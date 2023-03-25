Бастрыкин поручил завести дело из-за полуразрушенного дома, где живут челябинцы

26 марта 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

В аварийном доме продолжают жить люди (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что власти не расселили жильцов аварийного дома в поселке Первомайском в Челябинской области. Об этом сообщили в СКР. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело о непринятии мер к расселению аварийного дома в Коркинском районе. Информация о доме появилась в соцсетях», — говорится в сообщении ведомства. Полы в доме прогнили, стены и перекрытия разрушаются. Горячая вода есть только в двух квартирах, электропроводка по всему дому оголена. В середине марта в доме произошло обрушение. Куски штукатурки засыпали комнату одной из квартир. Со слов жильцов, обращения в уполномоченные органы не принесли результатов. Ранее Бастрыкин поручил проверить, почему не расселили шахтерский поселок под Челябинском. В домах-времянках нет воды, а помещения отапливаются углем.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что власти не расселили жильцов аварийного дома в поселке Первомайском в Челябинской области. Об этом сообщили в СКР. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело о непринятии мер к расселению аварийного дома в Коркинском районе. Информация о доме появилась в соцсетях», — говорится в сообщении ведомства. Полы в доме прогнили, стены и перекрытия разрушаются. Горячая вода есть только в двух квартирах, электропроводка по всему дому оголена. В середине марта в доме произошло обрушение. Куски штукатурки засыпали комнату одной из квартир. Со слов жильцов, обращения в уполномоченные органы не принесли результатов. Ранее Бастрыкин поручил проверить, почему не расселили шахтерский поселок под Челябинском. В домах-времянках нет воды, а помещения отапливаются углем.