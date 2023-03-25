Бастрыкин поручил завести дело из-за полуразрушенного дома, где живут челябинцы

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что власти не расселили жильцов аварийного дома в поселке Первомайском в Челябинской области. Об этом сообщили в СКР.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело о непринятии мер к расселению аварийного дома в Коркинском районе. Информация о доме появилась в соцсетях», — говорится в сообщении ведомства.
Полы в доме прогнили, стены и перекрытия разрушаются. Горячая вода есть только в двух квартирах, электропроводка по всему дому оголена. В середине марта в доме произошло обрушение. Куски штукатурки засыпали комнату одной из квартир. Со слов жильцов, обращения в уполномоченные органы не принесли результатов.
Ранее Бастрыкин поручил проверить, почему не расселили шахтерский поселок под Челябинском. В домах-времянках нет воды, а помещения отапливаются углем.
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