25 марта 2023
24 марта 2023

Бастрыкин поручил завести дело из-за полуразрушенного дома, где живут челябинцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
В аварийном доме продолжают жить люди (фото из архива) Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что власти не расселили жильцов аварийного дома в поселке Первомайском в Челябинской области. Об этом сообщили в СКР.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело о непринятии мер к расселению аварийного дома в Коркинском районе. Информация о доме появилась в соцсетях», — говорится в сообщении ведомства.

Полы в доме прогнили, стены и перекрытия разрушаются. Горячая вода есть только в двух квартирах, электропроводка по всему дому оголена. В середине марта в доме произошло обрушение. Куски штукатурки засыпали комнату одной из квартир. Со слов жильцов, обращения в уполномоченные органы не принесли результатов.

Ранее Бастрыкин поручил проверить, почему не расселили шахтерский поселок под Челябинском. В домах-времянках нет воды, а помещения отапливаются углем.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что власти не расселили жильцов аварийного дома в поселке Первомайском в Челябинской области. Об этом сообщили в СКР. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело о непринятии мер к расселению аварийного дома в Коркинском районе. Информация о доме появилась в соцсетях», — говорится в сообщении ведомства. Полы в доме прогнили, стены и перекрытия разрушаются. Горячая вода есть только в двух квартирах, электропроводка по всему дому оголена. В середине марта в доме произошло обрушение. Куски штукатурки засыпали комнату одной из квартир. Со слов жильцов, обращения в уполномоченные органы не принесли результатов. Ранее Бастрыкин поручил проверить, почему не расселили шахтерский поселок под Челябинском. В домах-времянках нет воды, а помещения отапливаются углем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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