Челябинский микрорайон оцепили из-за предмета, похожего на гранату

26 марта 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Челябинцы нашли на детской площадке подозрительный предмет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жильцы челябинского микрорайона «Академ Riverside» обнаружили на детской площадке предмет, похожий на гранату. Они вызвали полицию, которая оцепила территорию. «Во дворе детскую площадку оцепила полиция. Нам сказали, что туда ходить нельзя — граната лежит», — рассказал URA.RU один из жильцов микрорайона. В ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что бесхозный предмет был обнаружен во дворе дома №43 на улице Чичерина. Полиция провела проверку. Оказалось, что предмет опасности не представляет. Ранее жильцы микрорайона пожаловались на следы от пуль, которые обнаружили на окнах своих квартир. Они подали заявление в полицию, которая нашла стрелка.

Жильцы челябинского микрорайона «Академ Riverside» обнаружили на детской площадке предмет, похожий на гранату. Они вызвали полицию, которая оцепила территорию. «Во дворе детскую площадку оцепила полиция. Нам сказали, что туда ходить нельзя — граната лежит», — рассказал URA.RU один из жильцов микрорайона. В ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что бесхозный предмет был обнаружен во дворе дома №43 на улице Чичерина. Полиция провела проверку. Оказалось, что предмет опасности не представляет. Ранее жильцы микрорайона пожаловались на следы от пуль, которые обнаружили на окнах своих квартир. Они подали заявление в полицию, которая нашла стрелка.