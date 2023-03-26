Екатеринбургский ресторатор возместит ребенку ущерб после аферы в «Жизньмарте»

Иван Зайченко был ошарашен, узнав о подмене данных в своем магазине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ресторатор Иван Зайченко огорчился, узнав о подмене данных маленького екатеринбуржца в магазине «Жизньмарт». Во время разговора с URA.RU бизнесмен выразил готовность возместить ребенку ущерб — 450 рублей.

«Да ладно, жесть, не слышал об этом! Какая дичь, нафига подменять [товар], это что-то сволочное. Я обескуражен. Ребенку мы компенсируем сумму, чтобы он не расстраивался», — сказал Зайченко.

Он объяснил, что политика сети магазинов «Жизньмарт» состоит в том, что продавцы доверяют покупателю. «Получается, пока один ребенок учится стать предпринимателем, другой учится стать мошенником», — резюмировал Иван Зайченко.

Восьмилетний Ваня В. участвовал в акции, организованной в «Жизньмарте». Ее цель — развитие предпринимательских способностей и интереса к бизнесу у школьников. Мальчик приносил на продажу браслеты, которые делал своими руками.

В один из дней его родители обнаружили, что в коробке с товаром вместо данных ребенка красуются чужие. «Меня зовут Катя. Это мои браслеты и моя картина. Если хотите что-то из этого приобрести, можете отправить оплату мне на карту», — было написано на карточке и добавлен неизвестный номер телефона. Как объяснила мама Вани, всего под чужим именем было продано три браслетика на сумму 450 рублей.