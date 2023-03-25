25 марта 2023

В Екатеринбурге ребенка лишили дохода в «Жизньмарте». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, жизньмарт
В «Жизньмарт» дети могут выставлять свои изделия на специальную полку Фото:

В Екатеринбурге маленького предпринимателя лишили дохода в одном из магазинов сети «Жизньмарт», где он выложил браслеты из камней, сделанные своими руками. Кто-то подменил карточку мальчика с номером телефона для оплаты за поделки на чужую, присвоив себе заработок. Об этом URA.RU сообщила читательница и мама мальчика.

«Магазин „Жизньмарт“ организовал акцию, на которую дети могли принести свои поделки и продавать их. Наш ребенок принес свои браслеты из камешков, которые он сам делает. Продавались изделия хорошо, и к 8 Марта сын решил сделать еще один набор браслетов, положив их в свою коробочку и подписав карточку своим именем. Зайдя 25 марта в магазин, я с удивлением увидела, что карточку подменили и на ней стоят другие реквизиты и имя некой Кати», — рассказала мама мальчика Альбина.

Мама Вани связалась с представителями «Жизньмарта», там ей объяснили, что не имеют возможности контролировать полочку с детскими поделками, поэтому не смогли разъяснить, почему и кто подменил карточку Вани. «Я позвонила на номер, указанный в подмененной карточке, трубку никто не взял», — добавила мама Вани Альбина.

Корреспондент URA.RU направил запрос в «Жизньмарт» для получения комментария по данной ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

Скрин с изделиями Вани и подмененной карточкой на имя некой Кати
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Екатеринбурге маленького предпринимателя лишили дохода в одном из магазинов сети «Жизньмарт», где он выложил браслеты из камней, сделанные своими руками. Кто-то подменил карточку мальчика с номером телефона для оплаты за поделки на чужую, присвоив себе заработок. Об этом URA.RU сообщила читательница и мама мальчика. «Магазин „Жизньмарт“ организовал акцию, на которую дети могли принести свои поделки и продавать их. Наш ребенок принес свои браслеты из камешков, которые он сам делает. Продавались изделия хорошо, и к 8 Марта сын решил сделать еще один набор браслетов, положив их в свою коробочку и подписав карточку своим именем. Зайдя 25 марта в магазин, я с удивлением увидела, что карточку подменили и на ней стоят другие реквизиты и имя некой Кати», — рассказала мама мальчика Альбина. Мама Вани связалась с представителями «Жизньмарта», там ей объяснили, что не имеют возможности контролировать полочку с детскими поделками, поэтому не смогли разъяснить, почему и кто подменил карточку Вани. «Я позвонила на номер, указанный в подмененной карточке, трубку никто не взял», — добавила мама Вани Альбина. Корреспондент URA.RU направил запрос в «Жизньмарт» для получения комментария по данной ситуации. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...