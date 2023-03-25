В «Жизньмарт» дети могут выставлять свои изделия на специальную полку Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге маленького предпринимателя лишили дохода в одном из магазинов сети «Жизньмарт», где он выложил браслеты из камней, сделанные своими руками. Кто-то подменил карточку мальчика с номером телефона для оплаты за поделки на чужую, присвоив себе заработок. Об этом URA.RU сообщила читательница и мама мальчика.

«Магазин „Жизньмарт“ организовал акцию, на которую дети могли принести свои поделки и продавать их. Наш ребенок принес свои браслеты из камешков, которые он сам делает. Продавались изделия хорошо, и к 8 Марта сын решил сделать еще один набор браслетов, положив их в свою коробочку и подписав карточку своим именем. Зайдя 25 марта в магазин, я с удивлением увидела, что карточку подменили и на ней стоят другие реквизиты и имя некой Кати», — рассказала мама мальчика Альбина.

Мама Вани связалась с представителями «Жизньмарта», там ей объяснили, что не имеют возможности контролировать полочку с детскими поделками, поэтому не смогли разъяснить, почему и кто подменил карточку Вани. «Я позвонила на номер, указанный в подмененной карточке, трубку никто не взял», — добавила мама Вани Альбина.

Корреспондент URA.RU направил запрос в «Жизньмарт» для получения комментария по данной ситуации. На момент публикации ответ не поступил.