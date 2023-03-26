26 марта 2023

В Златоусте матери погибшего бойца вручили награду от Путина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Орден вручили за отвагу и самоотверженность Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Златоусте (Челябинская область) матери погибшего бойца Петра Ухванова Евгении вручили орден Мужества. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, первый замглавы округа Андрей Сюзев вручил награду в ходе окружного совещания.

«Матери погибшего в ходе спецоперации героя передали орден Мужества. Награду своего сына Петра Ухванова женщина получила из рук военкома Владимира Казимирчука и первого заместителя главы округа Андрея Сюзева», — сообщили URA.RU в мэрии.

Сержант Ухванов погиб в бою 26 сентября 2022 года. Военнослужащий награжден посмертно орденом за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Указ о награждении президент РФ Владимир Путин подписал 19 декабря.

По окончании школы № 77 в Златоусте Ухванов получил диплом профучилища № 35 по специальности помощника машиниста. До службы в армии работал в родном городе слесарем локомотивного депо Российских железных дорог.

Награду за сына получила мать Евгения Ухванова
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинская область) матери погибшего бойца Петра Ухванова Евгении вручили орден Мужества. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, первый замглавы округа Андрей Сюзев вручил награду в ходе окружного совещания. «Матери погибшего в ходе спецоперации героя передали орден Мужества. Награду своего сына Петра Ухванова женщина получила из рук военкома Владимира Казимирчука и первого заместителя главы округа Андрея Сюзева», — сообщили URA.RU в мэрии. Сержант Ухванов погиб в бою 26 сентября 2022 года. Военнослужащий награжден посмертно орденом за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Указ о награждении президент РФ Владимир Путин подписал 19 декабря. По окончании школы № 77 в Златоусте Ухванов получил диплом профучилища № 35 по специальности помощника машиниста. До службы в армии работал в родном городе слесарем локомотивного депо Российских железных дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...