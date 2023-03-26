В Златоусте матери погибшего бойца вручили награду от Путина. Фото

27 марта 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Орден вручили за отвагу и самоотверженность Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Златоусте (Челябинская область) матери погибшего бойца Петра Ухванова Евгении вручили орден Мужества. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, первый замглавы округа Андрей Сюзев вручил награду в ходе окружного совещания. «Матери погибшего в ходе спецоперации героя передали орден Мужества. Награду своего сына Петра Ухванова женщина получила из рук военкома Владимира Казимирчука и первого заместителя главы округа Андрея Сюзева», — сообщили URA.RU в мэрии. Сержант Ухванов погиб в бою 26 сентября 2022 года. Военнослужащий награжден посмертно орденом за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Указ о награждении президент РФ Владимир Путин подписал 19 декабря. По окончании школы № 77 в Златоусте Ухванов получил диплом профучилища № 35 по специальности помощника машиниста. До службы в армии работал в родном городе слесарем локомотивного депо Российских железных дорог. Награду за сына получила мать Евгения Ухванова Фото: пресс-служба мэрии Златоуста

В Златоусте (Челябинская область) матери погибшего бойца Петра Ухванова Евгении вручили орден Мужества. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, первый замглавы округа Андрей Сюзев вручил награду в ходе окружного совещания. «Матери погибшего в ходе спецоперации героя передали орден Мужества. Награду своего сына Петра Ухванова женщина получила из рук военкома Владимира Казимирчука и первого заместителя главы округа Андрея Сюзева», — сообщили URA.RU в мэрии. Сержант Ухванов погиб в бою 26 сентября 2022 года. Военнослужащий награжден посмертно орденом за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Указ о награждении президент РФ Владимир Путин подписал 19 декабря. По окончании школы № 77 в Златоусте Ухванов получил диплом профучилища № 35 по специальности помощника машиниста. До службы в армии работал в родном городе слесарем локомотивного депо Российских железных дорог.