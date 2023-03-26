26 марта 2023

В ХМАО приступили к ремонту детского сада с протекающей крышей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, дети, школьники, пешеходы, толпа, ребятишки
Воспитанников перевели в другой корпус из-за протекающей крыши Фото:

В корпусе детского сада №47 в Нижневартовске (ХМАО), у которого разрушается фасад и протекает крыша, начались ремонтные работы. В мэрии сообщили, что воспитанников распределили в другой корпус и детсады города.

«В связи с поступлением воды во внутренние помещения детского сада, принято решение о переводе воспитанников, посещающих второй корпус детского сада №47 „Успех“, в первый корпус этого же сада и в другие детские сады города Нижневартовска. Специалисты акционерного общества по аварийно-техническому обслуживанию приступили к ремонту», — уточнили в городской администрации.

До начала ремонтных работ представители организации провели обследование. Специалисты убрали выпавшие кирпичи со стен и оконных блоков. «До начала полноценного ремонта кровли и фасада проблемные стены обошьют фасадной сеткой на профилях по всему периметру», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что фасад детского сада №47 разрушается. При потеплении выяснилось, что в здании также протекает крыша.

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В корпусе детского сада №47 в Нижневартовске (ХМАО), у которого разрушается фасад и протекает крыша, начались ремонтные работы. В мэрии сообщили, что воспитанников распределили в другой корпус и детсады города. «В связи с поступлением воды во внутренние помещения детского сада, принято решение о переводе воспитанников, посещающих второй корпус детского сада №47 „Успех“, в первый корпус этого же сада и в другие детские сады города Нижневартовска. Специалисты акционерного общества по аварийно-техническому обслуживанию приступили к ремонту», — уточнили в городской администрации. До начала ремонтных работ представители организации провели обследование. Специалисты убрали выпавшие кирпичи со стен и оконных блоков. «До начала полноценного ремонта кровли и фасада проблемные стены обошьют фасадной сеткой на профилях по всему периметру», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что фасад детского сада №47 разрушается. При потеплении выяснилось, что в здании также протекает крыша.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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