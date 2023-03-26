В ХМАО приступили к ремонту детского сада с протекающей крышей

27 марта 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Воспитанников перевели в другой корпус из-за протекающей крыши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В корпусе детского сада №47 в Нижневартовске (ХМАО), у которого разрушается фасад и протекает крыша, начались ремонтные работы. В мэрии сообщили, что воспитанников распределили в другой корпус и детсады города. «В связи с поступлением воды во внутренние помещения детского сада, принято решение о переводе воспитанников, посещающих второй корпус детского сада №47 „Успех“, в первый корпус этого же сада и в другие детские сады города Нижневартовска. Специалисты акционерного общества по аварийно-техническому обслуживанию приступили к ремонту», — уточнили в городской администрации. До начала ремонтных работ представители организации провели обследование. Специалисты убрали выпавшие кирпичи со стен и оконных блоков. «До начала полноценного ремонта кровли и фасада проблемные стены обошьют фасадной сеткой на профилях по всему периметру», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что фасад детского сада №47 разрушается. При потеплении выяснилось, что в здании также протекает крыша.

В корпусе детского сада №47 в Нижневартовске (ХМАО), у которого разрушается фасад и протекает крыша, начались ремонтные работы. В мэрии сообщили, что воспитанников распределили в другой корпус и детсады города. «В связи с поступлением воды во внутренние помещения детского сада, принято решение о переводе воспитанников, посещающих второй корпус детского сада №47 „Успех“, в первый корпус этого же сада и в другие детские сады города Нижневартовска. Специалисты акционерного общества по аварийно-техническому обслуживанию приступили к ремонту», — уточнили в городской администрации. До начала ремонтных работ представители организации провели обследование. Специалисты убрали выпавшие кирпичи со стен и оконных блоков. «До начала полноценного ремонта кровли и фасада проблемные стены обошьют фасадной сеткой на профилях по всему периметру», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что фасад детского сада №47 разрушается. При потеплении выяснилось, что в здании также протекает крыша.