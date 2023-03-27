В Челябинской области продают карьер за 139 млн. Фото

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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, экскаватор, михеевский гок, рудник, руда, рмк, карьер, полезные ископаемые, месторождение медно-порфировых руд
Запасы доломита в карьере достигают 21 млн кубических метров Фото:

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) на продажу выставили доломитовый карьер за 139 млн рублей. Как URA.RU сообщил представитель продавца, реализует объект юрлицо.

«Продам карьер по добыче строительного камня для производства щебня в 15 км от Катав-Ивановска. Лицензия на право пользования недрами имеет целевое назначение — геологическое изучение, разведка и добыча строительного камня (доломит). Срок действия лицензии до 31 декабря 2034 года с возможностью продления», — уточнил в объявлении продавец.

Держателем лицензии, как сообщили URA.RU, является компания «Региональный экологический союз». Карьер больше десяти лет не разрабатывается. Кроме него самого, строения на участке отсутствуют, техники нет.

Производительность карьера, судя по объявлению на сайте популярного классифайда, составляет более 200 тысяч кубометров в год. Балансовые запасы доломита превышают 21 млн кубических метров. Объект имеет площадь свыше 73 га.

Причины продажи URA.RU раскрыть не смогли. В объявлении уточняется, что стоимость объекта не окончательная и может измениться в ходе переговоров. В середине марта в Челябинске продавали щебеночный карьер. Его цена была почти двое меньше — 75 млн рублей.

Разработка карьера не ведется более 10 лет
Разработка карьера не ведется более 10 лет
Фото:

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В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) на продажу выставили доломитовый карьер за 139 млн рублей. Как URA.RU сообщил представитель продавца, реализует объект юрлицо. «Продам карьер по добыче строительного камня для производства щебня в 15 км от Катав-Ивановска. Лицензия на право пользования недрами имеет целевое назначение — геологическое изучение, разведка и добыча строительного камня (доломит). Срок действия лицензии до 31 декабря 2034 года с возможностью продления», — уточнил в объявлении продавец. Держателем лицензии, как сообщили URA.RU, является компания «Региональный экологический союз». Карьер больше десяти лет не разрабатывается. Кроме него самого, строения на участке отсутствуют, техники нет. Производительность карьера, судя по объявлению на сайте популярного классифайда, составляет более 200 тысяч кубометров в год. Балансовые запасы доломита превышают 21 млн кубических метров. Объект имеет площадь свыше 73 га. Причины продажи URA.RU раскрыть не смогли. В объявлении уточняется, что стоимость объекта не окончательная и может измениться в ходе переговоров. В середине марта в Челябинске продавали щебеночный карьер. Его цена была почти двое меньше — 75 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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