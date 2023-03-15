В карьере под Челябинском добывают щебень карбонатных пород Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Челябинском продают имущество ООО «Ухановский щебеночный карьер» за 75 млн рублей. Как следует из распространенной информации, вместе с карьером покупателю достанутся здания и техника предприятия.

«Продается карьер по добыче щебня Ухановского месторождения. Объект располагается на границе Сосновского района и Советского района Челябинска», — уточняется на сайте объявлений.

Производство является действующим. Ежегодно здесь добывают свыше 120 тыс. тонн щебня карбонатных пород восьми фракций. Договоры аренды земельных участков на берегу озера Синеглазово оформлены до марта 2042 года.

Вместе с карьером на продажу выставлены дробильно-сортировочная фабрика, административно-бытовой корпус, гараж, трансформаторная подстанция и мастерская. Предложение также содержит технику: экскаватор, два самосвала, бульдозер и другую.

У предприятия, согласно данным сервиса СБИС, пять собственников. Компания зарегистрирована в Челябинске в 2008 году. Получить комментарий продавца корреспондент URA.RU к моменту публикации не смог. Указанный телефон молчит. Отправленный запрос остался без ответа.

Производительность карьера составляет 120 тысяч тонн за год Скрин: сайт avito.ru