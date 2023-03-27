Путин наградил двух челябинцев

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Президентом России отмечены челябинские медик и председатель профсоюза Фото:

Президент РФ Владимир Путин своим указом отметил двух жителей Челябинской области. Документ опубликован 27 марта.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный врач“ за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Сапожниковой Ие Валерьевне, заместителю главврача по поликлиническому разделу работы „Челябинской областной клинической больницы“. Наградить за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена „За заслуги перед отечеством II степени“ Конникова Юрия Вольфовича, председателя Челябинской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации», — сообщается в документе, который размещен на официальном интернет-портале.

Ранее президент наградил медалями и почетными званиями восьмерых жителей Челябинской области. Челябинцы получили орден «За заслуги перед Отечеством II степени» и почетные звания за многолетнюю добросовестную работу.

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Президент РФ Владимир Путин своим указом отметил двух жителей Челябинской области. Документ опубликован 27 марта. «Присвоить почетное звание „Заслуженный врач“ за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Сапожниковой Ие Валерьевне, заместителю главврача по поликлиническому разделу работы „Челябинской областной клинической больницы“. Наградить за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена „За заслуги перед отечеством II степени“ Конникова Юрия Вольфовича, председателя Челябинской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации», — сообщается в документе, который размещен на официальном интернет-портале. Ранее президент наградил медалями и почетными званиями восьмерых жителей Челябинской области. Челябинцы получили орден «За заслуги перед Отечеством II степени» и почетные звания за многолетнюю добросовестную работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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